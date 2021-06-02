Следователи изъяли вертолет, взлетевший с примотанным скотчем мужчиной

Следственный комитет России даст правовую оценку действиям блогера, выложившего у себя в соцсетях ролик странного содержания. На нем ко дну вертолета скотчем примотан молодой человек. И вместе с ним винтокрылая машина поднялась в воздух.

О начале доследственной проверки по данному случаю сообщила в среду пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В управлении рассказали, что видео, на котором известный блогер, материально стимулируя героев сюжета, поднимает одного из них, прикрепленным к вертолету, было выявлено в ходе мониторинга СМИ. По предварительным данным следствия, продемонстрированный в ролике случай произошел в период с 15 по 20 мая этого года. "К индивидуальному предпринимателю, имеющему в частной собственности вертолет марки "Robinsson 44", обратился видеоблогер. Он договорился с владельцем воздушного судна о предстоящем полете", - рассказали в Московском следственном отделе на воздушном и водном транспорте.

Впоследствии на поле, расположенном в поселке Верхнее Мячково, пилот разрешил прикрепить липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолета мужчину. После этого пилот осуществил полет, который, как отметили в СК, не отвечал требованиям безопасности, поскольку подверг жизнь и здоровье героя видео опасности.

Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Задействованный в съемках вертолет уже изъят. Пилот отстранен от полетов. Процессуальное решение следователь примет по итогам доследственной проверки. Не исключено, что это будет возбуждение уголовного дела.