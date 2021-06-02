Эксперты Международного энергетического агентства подсчитали, что "нулевые" выбросы углекислого газа к 2050 году дадут миру шанс удержать глобальное потепление на уровне до полутора градусов по Цельсию. Российские нефтегазовые компании поддерживают мировой процесс декарбонизации и активно инвестируют в "зеленые" технологии.

Глобальный энергетический сектор сегодня - это источник трех четвертей выбросов парниковых газов. Специалисты МЭА отмечают, что до 2030 года нужно активно инвестировать в уже имеющиеся на рынке "зеленые" технологии. По мнению экспертов международного агентства, ежегодные темпы повышения энергоемкости глобальной энергетики в среднем составят 4 процента до 2030 года. К этому времени мировая экономика вырастет на 40 процентов, но будет использовать на 7 процентов меньше энергии, чем сейчас.

"Сейчас российские нефтегазовые компании находятся на стадии принятия климатических стратегий. Мышление топ-менеджмента разворачивается в сторону оценки своих инвестиций и модернизаций в плане работы с объемом парниковых газов", - говорит Ольга Зацепина, руководитель департамента экологического проектирования EcoStandard group, зампредседателя комитета по экологии и охране труда Московского регионального отделения "Деловой России" по вопросам экологии. Эксперт отмечает, что уже на стадии планирования модернизации просчитывается, насколько те или иные внедрения повлияют на объем выбросов парниковых газов.

Директор департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации Минэнерго России Владимир Фургальский заявил, что Россия обладает одной из самых "чистых" структур энергетики. Более 75 процентов выработки электроэнергии приходится на безуглеродные и низкоуглеродные источники. По этому показателю мы опережаем большинство стран мира, включая США, Германию и Китай. Несмотря на хорошие показатели, в новой Энергетической стратегии России до 2035 года заложена дальнейшая трансформация ТЭК, переход к "климатической нейтральности". Из основных направлений работы - сокращение выбросов парниковых газов при производстве энергии из ископаемого топлива.

Российские компании к экотрансформации подталкивает в том числе и позиция мирового сообщества. "Устойчивое развитие" и ESG (Environmental, Social and Governance) сейчас на пике популярности. Эти моменты учитываются при экспорте в страны Европы, влияют на стоимость компании. Конечно, наши корпорации не хотят быть отключены от рынков сбыта и капитала, поэтому они не могут игнорировать экологическую повестку и не оценивать себя с "зеленой" позиции.

Россия обладает одной из самых "чистых" структур энергетики: более 75 процентов выработки электроэнергии приходится на безуглеродные и низкоуглеродные источники

Например, "Роснефть" на 2018-2022 годы запланировала более 300 миллиардов рублей "зеленых" инвестиций. Благодаря улучшению показателей энергоэффективности компании в 2018-2019 годах удалось предотвратить 3,1 миллиона тонн выбросов в СО 2 -эквиваленте. К 2022 году компания рассчитывает на сокращение удельных выбросов парниковых газов на 5 процентов.

"Газпром" в 2020 году снизил объем выбросов парниковых газов на 16 миллионов тонн в СО 2 -эквиваленте, или на 14 процентов по сравнению с 2019 годом. Такого результата компания достигла благодаря применению современных технологий сохранения газа при проведении ремонтных работ - в том числе мобильных компрессорных станций, а также оптимизации использования энергетических ресурсов, реконструкции и модернизации компрессорных станций.

"Сургутнефтегаз" показывает устойчивую динамику снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в течение нескольких лет. Если сравнивать с 2019 годом, то выбросы снижены на 3 процента. Удельный показатель выбросов загрязняющих веществ в атмосферу поддерживается на уровне менее 2 килограмма на одну тонну добытого углеводородного сырья. У "Татнефти" в 2019 году масса прямых выбросов парниковых газов составила 4,1 миллиона тонн СО 2 -эквивалента, это на 5 процентов ниже показателя базового 2016 года.

"В 2021 году нефтегазовые компании наращивают объем инвестиций в ВИЭ, так как транснациональный экологический налог, которым скоро будет облагаться около 80 процентов их продукции, может негативно отразиться на объемах экспорта и прибыли. К примеру, инвестиции одного из крупнейших участников российского нефтегазового рынка в "зеленую" энергетику составили более 240 миллиардов рублей за последние пять лет", - говорит Артем Евланов, генеральный директор компании "ИНТЭК-СТРОЙ".

Введение трансграничного углеродного налога для иностранных компаний со стороны Европейского союза выведет вопрос работы с выбросами CO 2 в финансовую плоскость. По предварительным подсчетам, налог составит 30-40 долларов за тонну выбросов, ежегодные убытки экспортеров нефти могут достигать 2,5 миллиарда долларов.

Снижать объем выбросов углекислого газа, не отказываясь от ископаемого топлива, можно, считает Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS, директор кластера "Топливно-энергетический комплекс". Здесь три главных направления - сокращение прямых выбросов CO 2 , повышение энергоэффективности и снижение косвенных выбросов.

По мнению эксперта, проблему прямых выбросов можно решать, например, аппаратными методами, в частности, с помощью разнообразных уловителей двуокиси углерода. Многие компании переходят на безотходную систему производства без факельного газа, теперь попутный газ перерабатывается и используется, а не бесполезно тратится.

"Будущее за интеллектуальными решениями, позволяющими рассчитать объем выбросов по всем направлениям: прямым выбросам, используемым энергии и транспорту, закупаемым товарам. Внедрив такую систему, компания будет мониторить все свои процессы, связанные с выбросами CO 2 , и планировать активности так, чтобы сократить объемы "углеродного следа", отказываясь от тех или иных его источников", - говорит Дмитрий Пилипенко.

Инвесторы и кредиторы сегодня уделяют внимание ESG-рейтингу, плохие позиции в нем ставят крест на привлечении денег. Одна из последних тенденций на глобальном рынке - "зеленые" кредиты, ставка по которым привязана к динамике показателей устойчивого развития компании. Первой компанией в нефтегазохимии в России, получившей такой кредит, стал СИБУР. Кредит в 50 миллионов долларов предоставил UniCredit. За счет ESG-привязки ставка по кредиту может меняться как в сторону понижения, так и в сторону повышения, в зависимости от результатов компании в области устойчивого развития. Так что снижать объемы выбросов парниковых газов - очень даже выгодно.