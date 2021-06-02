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02.06.2021 10:57
Рубрика: Власть

Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял решение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Причина - односторонний выход США из этого документа, приведший к нарушению баланса интересов стран-участниц соглашения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Договор был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, в настоящее время его участниками являются 33 европейские государства, включая Россию. Документ призван укреплять доверие и повышать прозрачность в военной сфере путем предоставления права государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий.

Фото: ТАСС
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Однако начиная с 2017 года США стали ужесточать условия выполнения договора, отказались предоставлять необходимое количество промежуточных посадок для российских самолетов, сокращали дальность полетов, отменили остановки для отдыха российских экипажей на аэродромах дозаправки и прочее. В адрес России неоднократно высказывались необоснованные претензии о нарушении договора, а 22 ноября 2020 года США вышли из документа, "что существенно нарушило баланс интересов государств-участников, достигнутый при его заключении", отмечается в сопроводительных документах к закону о денонсации.

"Для России подобное положение неприемлемо, в первую очередь по причине угрозы национальной безопасности, поскольку российские самолеты утратили возможность совершать наблюдательные полеты над территорией США, тогда как у Соединенных Штатов осталась возможность получать в полном объеме информацию у государств-участников договора - их союзников по НАТО", - заявил глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

Россия неоднократно предпринимала попытки по поддержанию жизнеспособности документа, однако они не увенчались успехом. "Учитывая отсутствие прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях в январе 2021 года МИД России заявил о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из Договора", - говорится в заключении комитета СФ по международным делам.

"Мы приложили максимум усилий для того, чтобы удержать США в договоре, исчерпали все ресурсы для этого, и поэтому считаем оптимальным и правильным решение денонсировать этот договор", - отметил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сенаторы единогласно поддержали его предложение одобрить закон о выходе России из Договора по открытому небу.

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