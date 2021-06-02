Сенаторы одобрили закон о бесплатном подключении к газу

Совет Федерации на заседании 2 июня одобрил закон о бесплатном доведении газа до участков россиян. Согласно документу, газ буду подводить к участкам без взимания оплаты с граждан за счет надбавок к тарифам на траспортировку газа, передает ТАСС. Тарифы для населения при этом не должны расти выше инфляции.

Кроме того, документ вводит единого оператора газификации.

Напомним, в конце апреля в ходе выступления с Посланием Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу о бесплатном подведении газа непосредственно до границы земельных участков в населенных пунктах. Авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, глава ее фракции в ГД Сергей Неверов, а также руководитель думского комитета по энергетике Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.