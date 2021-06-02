Совфед одобрил закон о наказании за публикацию данных силовиков

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий наказание за распространение данных сотрудников силовых ведомств и их близких. Речь идет о получении указанных сведений "с использованием служебного положения".

Для виновных устанавливается штраф в размере до 200 тысяч рублей или арест на срок до 4 месяцев. Также предусмотрены обязательные работы на срок до 480 часов либо ограничение свободы на срок до 2 лет. Изменения новым законом вносятся в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, новый закон прописывает в Уголовном кодексе РФ ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа. Ранее редакция этой статьи УК РФ предполагала наказание лишь за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, "путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом".

Разработчики законопроекта поясняли, что в последнее время практикуется несанкционированное опубликование, в том числе в Сети, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов. Включая сведения, позволяющие определить их персональные данные.