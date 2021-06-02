Совфед одобрил закон о штрафах за оборот немаркированной продукции

Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности за нарушение требований о маркировке товаров средствами идентификации. Новый закон предусматривает введение для юридических лиц максимальных штрафов в размере до 500 тысяч рублей.

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) прописывается, что производство или продажа лекарственных препаратов без маркировки или с нарушением порядка ее нанесения, если эти действия не содержат признаков преступления, влекут штраф для должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. Для юридических лиц наказание предусматривается от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией. Ввод в оборот других товаров, за исключением лекарств, которые должны маркироваться, будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

В случае повторного нарушения штрафы увеличиваются до 10-20 тысяч и до 100-500 тысяч рублей соответственно. При этом законом предусмотрена конфискация "производственного оборудования, использованного для изготовления немаркированного товара" или приостановка работы юридического лица на срок до 90 суток с конфискацией.

Кроме того, законом предусмотрены санкции за несвязанную с вводом в оборот продажу, возмездную или безвозмездную передачу немаркированных немедицинских товаров. Для граждан в таких случаях предусмотрены штрафы от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет повышенные штрафы, для юридических лиц штраф может достигать 500 тысяч рублей.

Законом также определены санкции за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения или внесение в нее недостоверных данных. Правонарушение будет наказываться штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц, для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.