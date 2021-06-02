Новости

Умерла актриса из "Без лица" и "Секретных материалов" Роми Уолтхолл 14:52
Путин рассчитывает на безупречную реализацию кешбэка за детские туры 14:49
Совфед разрешил включать леса на Байкале в состав населенных пунктов 14:46
Мишустин обсудил с главой Всемирного банка борьбу с бедностью и климат 14:45
Москва вошла в тройку лидеров в мире по противодействию коронакризису 14:31
Трутнев напомнил чиновникам о невыполненном поручении Мишустина 14:29
Путин и Дутерте обсудили поставки вакцин на Филиппины 14:27
Большинство граждан Германии готово привиться вакциной "Спутник V" 14:17
СФ ограничил продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам 14:17
Стивен Кинг назвал фильм, который напугал его больше всего 14:14
Совфед одобрил закон о штрафах за оборот немаркированной продукции 13:56
Разработчик "КовиВак": Говорить об уровне эффективности вакцины пока рано 13:41
МИД РФ: Полеты в Египет могут разрешить этим летом 13:40
Сенаторы одобрили закон об уголовном наказании за незаконную выдачу займов 13:39
В Подмосковье возник дефицит загородной недвижимости 13:31
Российские космонавты уже несколько часов работают за бортом МКС 13:27
Росавиация: Россия и Германия решили вопрос разрешений на рейсы 13:26
СМИ будут нести ответственность за цитирование ложной информации 13:25
В Минздраве рассказали о переломе в ситуации с коронавирусом в России 13:20
Совфед одобрил закон о штрафах за сокрытие средств в электронных кошельках 13:18
Опрос: В Германии выступают за более тесные отношения между Россией и ЕС 13:17
Испанские и португальские полицейские раскрыли уловку наркоторговцев 13:15
В Подмосковье задержали банду угонщиков 13:12
В Москве мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета 13:04
В Кремле оценили возможность общего заявления Путина и Байдена 13:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 13:56
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о штрафах за оборот немаркированной продукции

Текст: Александр Проценко

Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности за нарушение требований о маркировке товаров средствами идентификации. Новый закон предусматривает введение для юридических лиц максимальных штрафов в размере до 500 тысяч рублей.

Фото: iStock
Совфед повысил штрафы за разглашение данных ограниченного доступа

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) прописывается, что производство или продажа лекарственных препаратов без маркировки или с нарушением порядка ее нанесения, если эти действия не содержат признаков преступления, влекут штраф для должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. Для юридических лиц наказание предусматривается от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией. Ввод в оборот других товаров, за исключением лекарств, которые должны маркироваться, будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

В случае повторного нарушения штрафы увеличиваются до 10-20 тысяч и до 100-500 тысяч рублей соответственно. При этом законом предусмотрена конфискация "производственного оборудования, использованного для изготовления немаркированного товара" или приостановка работы юридического лица на срок до 90 суток с конфискацией.

Кроме того, законом предусмотрены санкции за несвязанную с вводом в оборот продажу, возмездную или безвозмездную передачу немаркированных немедицинских товаров. Для граждан в таких случаях предусмотрены штрафы от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет повышенные штрафы, для юридических лиц штраф может достигать 500 тысяч рублей.

Фото: iStock
В России стала обязательной маркировка сыров и мороженого

Законом также определены санкции за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения или внесение в нее недостоверных данных. Правонарушение будет наказываться штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц, для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Товары и цены Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
В Минздраве рассказали о переломе в ситуации с коронавирусом в России
Песков: Россия разберется с ситуацией вокруг морской базы в Судане
Ростуризм предложил субсидировать чартеры из 64 регионов
Правительство поддержало поправки о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях