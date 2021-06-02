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02.06.2021 13:38
Рубрика: Власть

Совфед повысил штрафы за разглашение данных ограниченного доступа

Текст: Владислав Куликов
Штрафы за утечку личных данных вырастут в десять раз: Совет Федерации одобрил закон об увеличении административных штрафов за разглашение информации ограниченного доступа. Соответствующие поправки вносятся в КоАП.

Как уточняет ТАСС, административные штрафы за разглашение такой информации увеличиваются до 5-10 тысяч рублей для граждан (сейчас от 500 до 1 тысячи рублей) и до 40-50 тысяч рублей для должностных лиц (сейчас от 4 до 5 тысяч рублей). Должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок до трех лет. Штраф для юридических лиц составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Совфед одобрил закон о штрафах за сокрытие средств в электронных кошельках

Как объяснил в свое время председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.

Кроме того, принятый закон вводит штрафы за незаконные сбор, передачу, распространение и доступ к персональным данным судей, правоохранителей и сотрудников силовых ведомств, а также членов их семей. Для граждан будут предусмотрены за это штрафы от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

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