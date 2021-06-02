Совфед запретил причастным к экстремистским организациям лицам участвовать в выборах

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в избирательное законодательство, которыми вводится запрет на участие в выборах всех уровней для граждан, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, в отношении которой вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности.

Для лишения пассивного избирательного права причастность лиц к работе экстремистской или террористической организации должна быть установлена судом.

В законе "определены критерии такой причастности, согласно которым она предполагает непосредственную реализацию целей и форм деятельности, в связи с которыми организация была признана экстремистской", пояснил один из авторов документа, глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Должна присутствовать четкая взаимосвязь между действиями лица и фактом того, что организация признается экстремисткой. Это не любая деятельность. Это не значит, что если кто-то, например, сдавал в аренду организации офис, то его можно признать лицом, причастным к деятельности экстремистской организации", - сказал сенатор.

Учредители и руководители экстремистских структур не смогут стать кандидатами в течение пяти лет, а рядовые участники - в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.

При этом для учредителей и руководителей запрет будет действовать, если они участвовали в работе организации в течение трех лет до решения суда о ликвидации или запрете ее деятельности. Для рядовых членов - этот срок составляет один год. По словам Клишаса, в этом случае нельзя говорить об обратной силе закона, поскольку речь идет о будущих выборах, которые еще не назначены. "Да, деятельность лиц, пассивное избирательное право которых может быть ограничено, подвергается анализу за определенный период, но именно для того, что они осознанно, целенаправленно, последовательно своими действиями способствовали тому, что организация признается экстремисткой или террористической", - отметил сенатор, добавив, что на юридическом языке этот принцип называется "ретроактивность", но не обратная сила. "Поэтому никаких нарушений с точки зрения Конституции здесь нет, мы не вводим никаких новых уголовных или административных составов", - заключил он.