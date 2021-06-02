Прошлый год был отмечен рекордами на фондовом рынке, несколькими заметными публичными размещениями и М&А-сделками. О том, чего ждать на рынках капитала в этом году, "РГ" рассказала первый вице-президент МКБ Рита Рубежная.

В периоды экономической турбулентности, как в 2020-м, многие компании стремятся избавиться от непрофильных активов - как это отразилось на рынке М&А? Какие сделки ожидаются в этом году, какие отрасли наиболее активны?

Рита Рубежная: В прошлом году большая неопределенность на рынке вынудила многие компании снизить М&А-активность. Невозможно было прогнозировать, сколько продлится пандемия. Были сектора, которые пострадали больше других, - в первую очередь это авиационная отрасль. Снизилось количество сделок и в традиционно активном нефтяном секторе, и в ретейле. По итогам года их состоялось на 15 процентов меньше - чуть более 560. При этом средняя сумма сделки упала всего на 5 процентов, до 59,7 миллиарда долларов, за счет отдельных крупных сделок. Можно сделать вывод, что объем состоявшихся и ранее запланированных активностей был вполне достойным - рынок М&А не сделал годовую паузу.

В 2021 году мы ожидаем прирост и по количеству сделок, и по их объему. Уже можно выделить интересную сделку по слиянию Трубной металлургической компании и Челябинского трубопрокатного завода. Она завершилась в марте, МКБ выступил консультантом. Ретейлеры активно развивали e-commerce, многие переключились на доставку, особенно в крупных городах. Помимо розницы, М&А-активности в этом году можно ждать в секторах IT и недвижимости.

Фондовому рынку коронакризис не помешал ставить рекорд за рекордом. Какие IPO можно выделить и каких размещений ждать в этом году?

Рита Рубежная: Прошлый год стал поворотным для российского рынка капитала. Агрессивный рост фондового рынка, подкрепленный значительным приростом количества розничных инвесторов, позволил многим компаниям успешно разместиться. Самая заметная сделка - это листинг Ozon одновременно на Московской бирже и американской NASDAQ. Публичными в прошлом году стали "Самолет" и "Совкомфлот". Суммарный объем первичных размещений российских компаний в 2020 году составил 2 миллиарда долларов.

В 2020 году было много интересных сделок на рынке SPAC, появляются на нем и русские имена

В марте этого года успешно прошел листинг ретейлер Fix Price - также с двойным размещением, на Московской и Лондонской биржах, получив оценку в 8,3 миллиарда долларов. В апреле лесопромышленный холдинг Segezha Group был оценен инвесторами в 125,5 миллиарда рублей в рамках IPO на Московской бирже.

Думаю, что и другие инвесторы в этом году выйдут на фондовые рынки. Часть из них уже заявила о своих планах, например Санкт-Петербургская биржа, Softline и другие.

Дополнительной активности на российский фондовый рынок добавит SPAC (Special-purpose acquisition company - компания, созданная специально для слияния с другой частной компанией, чтобы выйти на биржу без IPO). Это более дешевый и короткий путь к публичности, чем классическое IPO, но не менее эффективный. Рынок SPAC совсем молодой, но уже поражает своими размерами: сегодня в мире представлена 571 активная SPAC со 181 миллиардом долларов под управлением. Только за 2020 год было привлечено 83,2 миллиарда долларов, а средний размер SPAC вырос с 230 до 335 миллионов долларов.

В 2020 году было много интересных сделок на рынке SPAC: и слияние оптовых ипотечных агентов на американском рынке, и пока крупнейшее IPO на 4 миллиарда долларов (Pershing Square Tontine Holdings). На этом рынке появляются и русские имена: объединились разработчик игр Nexters и SPAC-компания бизнесмена Ивана Таврина Kismet, в результате чего Nexters стал торговаться на бирже NASDAQ. Это очень успешная сделка, однако полностью российские SPAC-сделки еще впереди.

МКБ работает над интересными активами для потенциальных SPAC-сделок. Это и компании, которые, возможно, уже пробовали стать публичными, но им чего-то не хватило, и новаторы, которые сразу смотрят на SPAC. На мировых фондовых рынках достаточно много SPAC-компаний, которые ищут активы на развивающихся рынках, в том числе и в России.

Какие отрасли быстрее восстанавливаются после коронакризиса?

Рита Рубежная: Девелоперы наращивают обороты, есть основания ожидать, что ряд из них будет выходить на биржу. Рекордный рост уже показывают металлурги, а также нефтегазовый сектор и добывающая отрасль, они сильно завязаны на экспортную выручку, до конца года мы прогнозируем наращивание экспорта. Ожидаем восстановления транспорта - ж/д, авиа- и морские перевозки, у них появится возможность для М&А-активности.

Банк России постепенно меняет свою политику, повышая ключевую ставку - как это отразится на инвестиционных стратегиях?

Рита Рубежная: Пока рост ставки не столь значительный, движения по стандартным банковским продуктам - депозитам и кредитам - остаются сдержанными. Решения Банка России в первую очередь отражаются на облигационном рынке: он ожидает дальнейшего повышения ставки, а в текущие цены уже заложено планируемое дальнейшее повышение. При общем нейтральном влиянии остальных факторов эксперты прогнозируют средний рост в пределах 15-30 базисных пунктов по рынку ОФЗ. Мы с нашими клиентами ждем формирование кривой ОФЗ, а также якорными событиями станут первичное размещение облигаций Москвы и бессрочных рублевых облигаций "Газпрома".

К слову, по данным НАУФОР, на акции российских и иностранных эмитентов уже сейчас приходится более 30 процентов всех вложений физлиц на фондовом рынке.

Недавно МКБ запустил розничное брокерское направление - насколько динамично оно развивается?

Рита Рубежная: Мы вошли в процесс становления массового розничного инвестора в России, и онлайн-платформа "МКБ Инвестиции" - это логичное развитие направления инвестиционного банкинга.

"МКБ Инвестиции" мы запустили всего полгода назад, за это время наш брокерский продукт вышел на 5-е место в рейтинге Московской бирже по обороту внутри мобильного приложения "МКБ Инвест".

Мы видим перспективы в брокерском направлении: постоянно предлагаем новые продукты на привлекательных условиях и ставим перед собой цель оставаться в пятерке лидеров, популяризировать бренд и укреплять свои позиции среди розничных инвесторов.