США вывели из Афганистана треть своего контингента

Процесс вывода американских войск из Афганистана завершен на 30-44%. С таким заявлением во вторник выступило Центральное командование ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная Азия и Ближний Восток.

Отмечается, что военно-транспортные самолеты C-17 осуществили уже около 300 рейсов. Кроме того, 13 тысяч единиц военного имущества было передано Управлению тылового обеспечения Пентагона для уничтожения, пишет ТАСС. Командование также указало, что американские военнослужащие передали в распоряжение минобороны Афганистана шесть военных баз в разных провинциях страны.

В апреле президент Джо Байден заявил, что США начинают вывод своих войск из Афганистана. Президент собрался завершить этот процесс к 11 сентября 2021 года. Вслед за Белым домом решение о выводе войск было принято и странами НАТО.

Операция США в Афганистане продолжалась с октября 2001 года, став самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тысяч человек. Основные силы США и НАТО были выведены в 2014 году. В январе этого года в Пентагоне заявили, что в Афганистане численность американских войск сокращена до 2,5 тысячи.