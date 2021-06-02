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Рубрика: Экономика

Стало известно, кем берут работать школьников летом

Текст: Елена Манукиян
Чаще всего работодатели предлагают школьникам вакансии курьеров, продавцов, расклейщиков объявлений и распространителей рекламы, рассказали "Российской газете" в Академии труда и социальных отношений. Помимо этого, несовершеннолетних приглашают благоустраивать территории, выгуливать собак, ухаживать за цветами, работать вожатыми в школьные лагеря, аниматорами на детских праздниках, реже им доверяют быть операторами на телефоне.

Всего трудоустроиться летом в этом году могут около 250 тысяч подростков. Число работающих несовершеннолетних в период с июня по август ежегодно примерно одинаковое. При этом традиционно к концу весны желающих подработать становится больше.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Летом занятость в этой группе всегда вырастает и достигает максимума к началу осени", - говорит доктор экономических наук Наталья Локтюхина. Так, по данным Росстата в августе 2019 года было занято почти 500 тысяч подростков, тогда как в феврале того же года работало 266 тысяч человек.

При этом в конце прошлого года численность граждан в возрасте от 14 до 17 лет, официально зарегистрированных в службах занятости, составила 32 тысячи человек, приводит цифры доцент Российского экономического университета имени Плеханова Фарида Мирзабалаева. По ее словам, удельный вес подростков до 17 лет от общей численности зарегистрированных безработных составляет всего лишь 0,22 %. Она также отметила, что только один из семи подростков обращается в службы занятости. Также, по ее словам, большая часть несовершеннолетних сегодня работает "в тени" с нарушениями условий труда.

Между тем, в Роструде пояснили, что по закону дети в возрасте до 18 лет могут привлекаться только для выполнения легкой работы, которая не может причинить вреда их здоровью или нравственному развитию. К тому же для таких работников предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени. Для тех, кому еще не исполнилось 16 лет, занятость не должна превышать 24 часа в неделю и 5 часов в день, а для подростков в возрасте от 16 до 18 лет ее максимальная продолжительность может составлять 35 часов в неделю и 7 часов в день. При этом трудоустройство детей до 14 лет разрешено в исключительных случаях и только с согласия родителей. Как подчеркнули в ведомстве, им разрешается работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях.

Несовершеннолетним запрещается устанавливать испытательный срок. Работодатель обязан заключить с подростком трудовой договор и завести на него трудовую книжку. С 2021 года тем, кто устраивается на работу впервые, она оформляется только в электронном виде. В числе обязательных требований - предварительный медицинский осмотр несовершеннолетнего работника, который должен проводиться за счет организации.

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