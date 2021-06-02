Строительство "Северного потока-2" не остановлено после запроса экологов

Запрос немецких экологов не ведет к автоматической остановке достройки "Северного потока-2", сказали в пресс-службе Федерального морского и гидрографического агентства (BSH). Об этом сообщает РИА Новости.

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала запрос в BSH с просьбой провести проверку работ по строительству газопровода на предмет их вредного воздействия на климат и соответствия экологическим нормам.

Ранее DUH уже подавала аналогичный запрос немецкому регулятору, касающийся влияния достройки "Северного потока - 2" на гнездовье редких птиц. В результате разрешение на строительство газопровода в исключительной экономической зоне было приостановлено на несколько недель. Укладка труб в тот период велась в водах исключительной экономической зоны Дании и никак не отразилась на темпах достройки. Сейчас трубоукладочная баржа "Фортуна" работает уже в немецкой зоне.