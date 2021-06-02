Светлана Дружинина - о семье, кино и "Гардемаринах"

Народная артистка России Светлана Дружинина продолжает работу сразу над двумя фильмами о гардемаринах - "Гардемарины-1787. Мир" и "Гардемарины-1787. Война". В новой ленте сыграют уже знакомые зрителям по предыдущим "Гардемаринам" Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев и даже Михаил Боярский, который сыграл убитого шевалье де Брильи, но на самом деле оказался жив. Операторы картины - супруг Дружининой Анатолий Мукасей и их сын Михаил. Семейный фильм получается...

Светлана Дружинина: Характер человека выбирает профессию, а уж потом профессия "дотягивает" характер. РИА Новости

Светлана Дружинина: Снимать мы начали летом 2020 года, но из-за пандемии работу пришлось приостановить. Снимали в окрестностях Севастополя. Роли матросов-гардемаринов сыграли курсанты Нахимовского военно-морского училища.

Светлана Сергеевна, а что легло в основу сюжета ленты "Гардемарины-1787. Война"?

Светлана Дружинина: Кинбурнское сражение под руководством Александра Васильевича Суворова, когда русские войска разбили турецкий десант. Это стало важной вехой в становлении Крыма в качестве южных границ Российской империи и основании Севастополя.

А кто самый верный гардемарин?

Светлана Дружинина: Дима Харатьян. Мы Диму считаем родным. Он снимается во всех наших картинах.

Работали ли вы с белорусскими актерами?

Светлана Дружинина: У меня был дебют Николая Еременко-младшего. В Беларусь всегда приезжаем по зову фестиваля "Лiстапад". Художник-постановщик "Беларусьфильма" Евгений Игнатьев был лучшим другом, мы вместе окончили ВГИК и тосковали, когда Игнатьев уехал жить и работать в Минск.

Вы были цирковой артисткой, потом балериной. В 1968 году переквалифицировались в режиссера. Никогда не сожалели, что ушли из актерской профессии?

Светлана Дружинина: Характер выбирает профессию, а профессия дотягивает характер.

Вы удостоены "Золотого орла-2021" за вклад в кинематограф. Зал вас приветствовал стоя.

Светлана Дружинина: Могу сказать только, что без этого признания жить невозможно.

Вас прославили роли красавицы Анфисы в "Девчатах" и деревенской девушки в "Дело было в Пенькове". Трудно быть красивой?

Светлана Дружинина: Я никогда не считала себя красивой.

А что такое, по-вашему, кино?

Светлана Дружинина: Способ жизни.

Почему ваши фильмы живут долго?

Светлана Дружинина: Мы работаем в команде единомышленников.

Вместе с Анатолием Михайловичем Мукасеем вы более 60 лет. Как познакомились?

Светлана Дружинина: Его родители были разведчиками-нелегалами. Помню первое наше знакомство. Был накрыт стол. В комнату вошли два человека с голливудскими улыбками. Мы пообедали. Они сказали: "Вперед, ребята!"

Вы вошли в особую семью.

Светлана Дружинина: До 1975 года я была невыездной. Все, что происходило в их доме, было тайной.

Михаил Мукасей - отец вашего мужа - родом из Замостья Минской губернии.

Светлана Дружинина: Михаил Мукасей работал в Лос-Анджелесе по линии военной разведки. Елизавета была как радистка Кэт. Они прожили долгую жизнь. Отец Толи умер в сто лет.

Мой отец был сыном священника, погиб под Сталинградом, а мама из донских казачек.

Как сглаживаете конфликты?

Светлана Дружинина: Толя включает спортивную программу. Мы познакомились на институтской волейбольной площадке, были капитанами команды ВГИКа. Нас так и прозвали: Два Капитана. У нас и невестка спортивная (Екатерина Гамова - двукратная чемпионка мира по волейболу. - Прим. ред.)

Как сын представил будущую жену?

Светлана Дружинина: Мы были на даче. Позвонил сын и сказал, что приедет не один. И вот я открываю окно и вижу Катю Гамову. Мы сразу подружились.

Чему вас научил муж?

Светлана Дружинина: Чувству юмора.

В Беларусь мы всегда с огромным удовольствием приезжаем по зову Минского международного кинофестиваля "Лiстапад"

А кино?

Светлана Дружинина: Пока вы творите, вы живы.

Как делите обязанности в семье?

Светлана Дружинина: Ничего не делим. Я люблю езду на машине, но Толя сказал, что если я сяду за руль, то сокращу его жизнь на десять лет. Я не села.

Говорят, вы задумали мемуары?

Светлана Дружинина: Я напишу их после завершения работы над "Гардемаринами".

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