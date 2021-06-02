Светлана Дружинина - о семье, кино и "Гардемаринах"

Светлана Дружинина: Снимать мы начали летом 2020 года, но из-за пандемии работу пришлось приостановить. Снимали в окрестностях Севастополя. Роли матросов-гардемаринов сыграли курсанты Нахимовского военно-морского училища.
Светлана Сергеевна, а что легло в основу сюжета ленты "Гардемарины-1787. Война"?
Светлана Дружинина: Кинбурнское сражение под руководством Александра Васильевича Суворова, когда русские войска разбили турецкий десант. Это стало важной вехой в становлении Крыма в качестве южных границ Российской империи и основании Севастополя.
А кто самый верный гардемарин?
Светлана Дружинина: Дима Харатьян. Мы Диму считаем родным. Он снимается во всех наших картинах.
Работали ли вы с белорусскими актерами?
Светлана Дружинина: У меня был дебют Николая Еременко-младшего. В Беларусь всегда приезжаем по зову фестиваля "Лiстапад". Художник-постановщик "Беларусьфильма" Евгений Игнатьев был лучшим другом, мы вместе окончили ВГИК и тосковали, когда Игнатьев уехал жить и работать в Минск.
Вы были цирковой артисткой, потом балериной. В 1968 году переквалифицировались в режиссера. Никогда не сожалели, что ушли из актерской профессии?
Светлана Дружинина: Характер выбирает профессию, а профессия дотягивает характер.
Вы удостоены "Золотого орла-2021" за вклад в кинематограф. Зал вас приветствовал стоя.
Светлана Дружинина: Могу сказать только, что без этого признания жить невозможно.
Вас прославили роли красавицы Анфисы в "Девчатах" и деревенской девушки в "Дело было в Пенькове". Трудно быть красивой?
Светлана Дружинина: Я никогда не считала себя красивой.
А что такое, по-вашему, кино?
Светлана Дружинина: Способ жизни.
Почему ваши фильмы живут долго?
Светлана Дружинина: Мы работаем в команде единомышленников.
Вместе с Анатолием Михайловичем Мукасеем вы более 60 лет. Как познакомились?
Светлана Дружинина: Его родители были разведчиками-нелегалами. Помню первое наше знакомство. Был накрыт стол. В комнату вошли два человека с голливудскими улыбками. Мы пообедали. Они сказали: "Вперед, ребята!"
Вы вошли в особую семью.
Светлана Дружинина: До 1975 года я была невыездной. Все, что происходило в их доме, было тайной.
Михаил Мукасей - отец вашего мужа - родом из Замостья Минской губернии.
Светлана Дружинина: Михаил Мукасей работал в Лос-Анджелесе по линии военной разведки. Елизавета была как радистка Кэт. Они прожили долгую жизнь. Отец Толи умер в сто лет.
Мой отец был сыном священника, погиб под Сталинградом, а мама из донских казачек.
Как сглаживаете конфликты?
Светлана Дружинина: Толя включает спортивную программу. Мы познакомились на институтской волейбольной площадке, были капитанами команды ВГИКа. Нас так и прозвали: Два Капитана. У нас и невестка спортивная (Екатерина Гамова - двукратная чемпионка мира по волейболу. - Прим. ред.)
Как сын представил будущую жену?
Светлана Дружинина: Мы были на даче. Позвонил сын и сказал, что приедет не один. И вот я открываю окно и вижу Катю Гамову. Мы сразу подружились.
Чему вас научил муж?
Светлана Дружинина: Чувству юмора.
А кино?
Светлана Дружинина: Пока вы творите, вы живы.
Как делите обязанности в семье?
Светлана Дружинина: Ничего не делим. Я люблю езду на машине, но Толя сказал, что если я сяду за руль, то сокращу его жизнь на десять лет. Я не села.
Говорят, вы задумали мемуары?
Светлана Дружинина: Я напишу их после завершения работы над "Гардемаринами".
В Севастополе завершился 30-й кинофестиваль славянских народов "Золотой Витязь". На нем было представлено 190 художественных фильмов из 25 стран мира, 20 лент - белорусские.
Состоялась ретроспектива фильмов белорусского классика Виктора Турова и лауреата премии Союзного государства Владимира Гостюхина. Были показаны фильмы с участием народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина "Восхождение" и "Урга". "Восхождение" получило "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля 1977 года.