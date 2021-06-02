Театрам и музеям упростят сдачу в аренду помещений

Госдума приняла закон, разрешающий организациям культуры без проведения торгов передавать в аренду помещения для оказания услуг общественного питания и продажи сувенирной продукции.

Закон очень важен для регулирования деятельности организаций культуры, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Мы этот вопрос обсуждали с Александром Александровичем Калягиным, председателем Союза театральных деятелей", - сообщил он в ходе рассмотрения инициативы. - После принятия законопроекта… наши организации культуры смогут не проводить торги при заключении договоров с арендаторами на оказание услуг общественного питания и на осуществление розничной продажи сувенирной продукции. То, что сегодня затрудняет их деятельность".

Порядок и условия заключения таких договоров установит правительство РФ.

Володин также обратил внимание, что без проведения торгов можно будет передавать в аренду созданные под конкретный спектакль и более не востребованные сценическое оборудование, декорации и костюмы. Закупочные послабления в целом позволят снизить бюрократическую нагрузку на учреждения культуры, считает спикер.

В пояснительной записке говорится, что принятие проекта позволит также создать комфортные условия для пребывания посетителей в музеях, театрах, цирках и других организациях культуры.