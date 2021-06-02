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02.06.2021 18:39
Рубрика: В мире

В Польше найден подземный туннель с предполагаемой Янтарной комнатой

Текст: Николай Грищенко

В Варминьско-Мазурском воеводстве Польши найдены пять входов в неизвестный подземный туннель. Работники музея полагают, что в нем может находиться украденная и спрятанная нацистами в 1945 году Янтарная комната.

Фото: DHA
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Как сообщает The First News, подземные коммуникации на территории общей площадью около 200 гектаров обнаружили волонтеры и сотрудники музея Второй мировой войны в городе Мамерки. По словам сотрудника музея Бартоломея Плебаньчика, длина скрытого сооружения около 50 метров. Начать раскопки планируется во второй половине июня.

"Некоторые из них засыпаны, возможно, чтобы скрыть их, поэтому нам придется удалить много грунта, прежде чем мы сможем увидеть, что находится внутри туннеля, - сказал он.

Отметим, что в прошлом году польские энтузиасты уже безуспешно искали в Мамерках спрятанные сокровища нацистов и Янтарную комнату.

Во время Второй мировой войны в местечке Мауэрвальд располагалась ставка отделения Генерального штаба немецкой армии, отвечавшего за операции на Восточном фронте. В комплексе постоянно находилось около 1500 человек, в том числе около 40 генералов Генерального штаба. Железобетонные бункеры служили местом работы или бомбоубежищами. Всего на территории около 30 строений, в том числе бункер, имеющий толщину стен и перекрытий в 7 метров. Стремительное наступление Красной Армии позволило советским частям практически без разрушения захватить все объекты.

Справка "РГ"

Янтарная комната работы немецких мастеров XVIII века была вывезена из Екатерининского дворца Царского села (г. Пушкин) еще в 1941 году в Королевский замок Кенигсберга. Весной 1945 года она исчезла. Версий о ее местонахождении было много, но ни одна не подтвердилась.

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