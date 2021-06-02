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05.06.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Туристам посоветовали внимательнее проверять сайты бронирования

Текст: Ирина Алпатова, Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 120(8471)
К началу сезона на туристическом рынке стали активно действовать мошенники. Они предлагают доверчивым туристам подставные сайты по продаже туров и авиабилетов. Это фишинговые сайты, их целью является либо получение паролей от учетных записей пользователей, либо попытка направить оплату за товар или услугу на подставной счет.
Признаком подделки могут быть и неработающие ссылки, поскольку мошенник зачастую не в состоянии скопировать все страницы сайта. Фото: seb_ra / iStock Признаком подделки могут быть и неработающие ссылки, поскольку мошенник зачастую не в состоянии скопировать все страницы сайта. Фото: seb_ra / iStock
Признаком подделки могут быть и неработающие ссылки, поскольку мошенник зачастую не в состоянии скопировать все страницы сайта. Фото: seb_ra / iStock

После того как вас впечатлили условия и цена, стоит обязательно проверить, к кому вы пришли на сайт, предупреждает директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. На сайте Ростуризма есть единый федеральный реестр туроператоров, и если там нет компании, которая представляет себя как оператора тура, нужно немедленно забыть о ней. Если планируется поездка за рубеж, стоит посетить сайт "Турпомощи" и поискать выбранного туроператора там. Если для покупки тура выбрано туристическое агентство, то на том же сайте (или через приложение "Турпомощь") по каждому туроператору можно найти агентства, которые уполномочены продавать его туры.

Фото: Максим Цеденов
Какие необычные места ждут российских туристов летом

Чтобы защитить себя от мошенников, туристу достаточно быть внимательным к адресу и дизайну сайта, на который он зашел. Первое, на что советует обратить внимание эксперт по информационной безопасности ГК InfoWatch Максим Анненков, это наличие SSL-сертификата. Сделать это просто: в начале адреса должно быть https://, если буквы s нет, следует незамедлительно покинуть ресурс. Современные браузеры практически всегда сигнализируют пользователю в случае отсутствия у сайта сертификата: подсвечивают адрес красным либо показывают пиктограмму перечеркнутого замка.

Также Анненков рекомендует проверить сайт на неправильное написание его адреса, особенно на замены похожих букв. Так, сайт tourist.ru могут подделать и выдавать за него сайты tourlst.ru, tour1st.ru, tourist.site.ru и т.п.

Признаком подделки могут быть и неработающие ссылки, поскольку мошенник зачастую не в состоянии скопировать все страницы сайта, неизбежно при переходе на некоторые ссылки будут возникать ошибки.

Самим же агентствам следует озаботиться тем, чтобы иметь права на имена своего сайта во всех популярных доменах, таких как .ru, .com, .рф и т.д.

Экономика Туризм

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