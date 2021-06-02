Туристы из РФ попали в ДТП на трассе Каир-Хургада, одна россиянка погибла

Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП по пути из Каира в Хургаду. Погибла россиянка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, на участке трассы в районе Айн-Сохны, примерно в 100 километрах от Каира, в микроавтобус на огромной скорости влетел легковой автомобиль. В микроавтобусе находились 10 россиян, в том числе трое детей. Двое человек от госпитализации отказались, остальные были отправлены в больницу Суэца с травмами различной степени тяжести.

В автомобиле также находились четверо египтян, включая водителя. Он получил серьезные травмы.