У Европейского союза появилась своя генеральная прокуратура. Штаб-квартира нового ведомства, которое будет заниматься борьбой с хищениями в особо крупных размерах, открылась в Люксембурге. Впрочем, как отмечает портал Euronews, далеко не все государства согласились делегировать еврочиновникам национальные полномочия по расследованию экономических преступлений.

Так, правительство Словении отказалось направлять в ряды прокуроров ЕС своего представителя, а еще пять стран вовсе решили не сотрудничать с новым органом. Среди них оказались не только Венгрия и Польша, чьи правительства давно "воюют" с Брюсселем, но также Ирландия, Швеция и Дания.

Зато Италия и Германия уже обратились в генпрокуратуру с просьбой расследовать некие европейские махинации (подробности первых дел, которыми займется новая европейская структура, не раскрываются).

Имя генерального прокурора ЕС ни для кого сюрпризом не стало. Как писала "РГ", еще в 2020 году на эту должность была назначена экс-глава антикоррупционного управления Румынии Лаура Кодруца Кёвеши. В свое время она стала первой женщиной-генпрокурором в своей стране, а также возглавляла на родине управление по борьбе с коррупцией, терроризмом и организованной преступностью. При этом часть румынского истеблишмента активно сопротивлялась назначению 48-летней Кёвеши в Люксембург. Под ее началом новое ведомство ЕС займется преступлениями с оборотом более 10 тысяч евро на уровне единой Европы и махинациями от 10 миллионов в рамках трансграничных операций.