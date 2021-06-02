В Бангладеше арестован убивший 70 бенгальских тигров браконьер

Полиция Бангладеша арестовала известного браконьера, разыскиваемого в течение 20 лет и подозреваемого в убийстве около 70 находящихся под угрозой исчезновения бенгальских тигров. Хабиб Талукдер по прозвищу "Тигр Хабиб" жил рядом с мангровым лесом Сундарбанс, охватывающим Индию и Бангладеш. В этом районе обитает одна из крупнейших в мире популяций бенгальских тигров.

Эти особи уникальны тем, что могут жить и охотиться в солоноватой воде мангровых лесов. Они искусные пловцы, отмечает Guardian. По данным департамента лесного хозяйства Бангладеша, популяция бенгальских тигров из-за охоты на них браконьеров упала с 440 в 2004 году до рекордно низкого уровня в 106 особей в 2015 году.

Шкуры, кости и мясо тигров, убитых злоумышленником, покупали торговцы на черном рынке, которые продавали их в соседних странах. Майнуддин Хан, региональный инспектор по охране лесов, сказал, что новость об аресте Талукдера вызвала "вздохи облегчения". "Он был для нас большой головной болью и представлял большую угрозу для биоразнообразия леса", - пояснил чиновник.