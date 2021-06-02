Бразилия замыкает тройку лидеров среди стран с самым большим тюремным населением в мире. В мае в местах заключения свои сроки отбывали более 680 тысяч бразильцев.

Чтобы стимулировать осужденных к трудоустройству, здесь придумали систему, которая сама стимулирует их искать работу. Исправительная система в Бразилии предусматривает три режима отбывания наказания.

На закрытый режим помещаются все заключенные, приговоренные к восьми и более годам лишения свободы. К полуоткрытому режиму обычно приговаривают людей, ранее не имевших судимости, если вынесенный им приговор не превышает восьмилетнего срока. А претендовать на открытый режим можно, если срок ограничения свободы по приговору не превышает четырех лет.

Согласно бразильскому законодательству все заключенные обязаны работать. Осужденные на отбывание наказания в закрытом режиме обычно работают на территории исправительного учреждения.

Но законом предусмотрена возможность использования труда заключенных и за пределами тюрем при выполнении общественных работ. За труд им должна выплачиваться заработная плата.

Правда, имеется целый перечень дополнительных требований. Иначе встает вопрос, когда речь заходит о полуоткрытом режиме. Таких заключенных более охотно берут на работу. Единственным ограничением здесь является необходимость каждый вечер после работы возвращаться обратно в тюрьму. Да и сами осужденные более охотно стараются трудоустроиться, ведь каждые три отработанных дня сокращают срок заключения на сутки. А при открытом режиме после работы осужденный вообще не должен возвращаться в тюрьму.