В ГД раскрыли причину запроса немецких экологов по "Северному потоку-2"

Запрос немецких экологов к регулятору, который угрожает отзывом разрешения на строительство и эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2", является лишь попыткой затягивания времени.

Такое мнение высказал заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских, комментируя ситуацию вокруг организации Deutsche Umwelthilfe. Она попросила Федеральное морское и гидрографическое агентство провести проверку работ по строительству газопровода на предмет их вредного воздействия на климат и соответствия экологическим нормам.

"Конечно же, проводилась не одна экспертиза... Этот очередной иск - попытка затягивания времени", - приводит его слова RT.

Ананских заверил, что подобные действия экологов не скажутся на реализации проекта.