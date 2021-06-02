В Госдуму внесены поправки о гарантиях на добровольные пенсии

Новый закон в случае принятия даст гарантии участникам негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Новую систему предлагается организовать на принципах действующей системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

Гарантийными случаями будут ситуации, когда у НПФ аннулируется лицензия или фонд становится банкротом.

Если это произойдет, то участнику системы будет гарантирован номинал фактически уплаченных взносов (как самого участника, так и его работодателя, и других лиц), учтенных на именных пенсионных счетах. При этом будет установлен предел - 1,4 млн рублей. Аналогичный максимум возмещения предусмотрен системой страхования вкладов граждан.

А если участник системы уже на пенсии, то ему дадут гарантию выплаты любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости. С 1 апреля 2021 года размер такой пенсии - 5796,76 рубля.

Это позволит обеспечить гарантией сохранность средств большинства участников НПО в полном объеме, говорится в пояснительной записке.

Выплаты в таких случаях будут администрироваться Агентством по страхованию вкладов, для этого фонды будут перечислять туда взносы ежегодно из собственных средств.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

На конец марта 2021 года 6,2 млн граждан доверили НПФ формирование своих пенсионных сбережений, общий объем пенсионных резервов на эту дату составил 1,5 трлн рублей.