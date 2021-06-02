В парламенте ЮАР началось обсуждение необычного законопроекта. Правительство страны, в которой не запрещено многоженство, готово официально разрешить женщинам заключать браки сразу с несколькими мужчинами, чтобы уравнять слабый пол в правах. Как пишет Die Welt, разработанные МВД поправки в семейный кодекс имеют реальные шансы быть принятыми.

В 2010 году президент ЮАР Джейкоб Зума танцевал на свадьбе со своей "третьей действующей" женой Тобекой Мадиба. Фото: Gettyimages