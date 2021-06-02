В Израиле заявили о возможной связи между вакциной Pfizer и миокардитом

Министерство здравоохранения Израиля заявило о выявлении небольшого количества случаев миокардита, который наблюдался в основном у молодых мужчин, получивших вакцину COVID-19 Pfizer (PFE.N). С декабря 2020 года по май 2021 года было зарегистрировано 275 таких случаев среди вакцинированных людей.

По итогам исследования, проведенного тремя группами экспертов, большинство пациентов, у которых возникло воспаление сердца, провели в больнице не более четырех дней, и 95 процентов случаев были классифицированы как легкие, отмечает Reuters.

"Исследование показало, что существует вероятная связь между получением второй дозы (Pfizer) вакцины и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет", - говорится в заявлении. Согласно полученным данным, такая связь чаще наблюдалась среди мужчин в возрасте от 16 до 19 лет.

Pfizer уже заявила, что ей известно об израильских наблюдениях за миокардитом. В компании отметили, что "причинно-следственная связь с ее вакциной не установлена".