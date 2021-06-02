В Колумбии зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило о 25 966 новых случаях заражения коронавирусом за 24 часа. Это самый высокий для этой страны показатель суточного прироста.

Общее число пациентов с коронавирусом в стране - 3 432 422. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 27 мая, тогда было подтверждено 25 тысяч 092 случая заражения вирусом SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.

Ранее власти Колумбии приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, срок действия которого истекал 31 мая, на 90 суток. Данная мера позволит принимать решения, направленные на сдерживание распространения инфекции.