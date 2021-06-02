Новости

США вывели из Афганистана треть своего контингента 04:03
Байден приостановил аренду участков на Аляске для разработки месторождений 03:38
В Колумбии зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19 03:18
Власти Оклахомы назвали в честь Трампа 35-километровый участок шоссе 03:11
Имя лауреата международной Букеровской премии назовут в Великобритании 02:51
ВОЗ не рекомендовала проводить на границах проверки на птичий грипп H10N3 02:45
ВОЗ сообщила о снижении в мире числа новых случаев COVID-19 и смертей 02:22
Компания JBS SA сократила производство мяса в США после кибератаки 01:50
В Калифорнии один человек погиб при стрельбе на территории пожарной части 01:39
Космонавты на МКС совершат первый в этом году выход в открытый космос 01:19
В Нигерии похитившие 200 школьников бандиты потребовали выкуп 00:50
Пентагон запросил более 23 млрд долларов на финансирование разведки 00:47
В США пробуют вакцинировать от COVID в парикмахерских 00:41
В Белом доме заявили о желании понять "планы и намерения России" 00:16
Чемезов: Конструкторы "Сухого" и "МиГ" будут конкурировать между собой 00:03
Чемезов назвал точные суммы долгов ОАК и "Уралвагонзавода" перед банками 00:03
Германия не дала разрешение авиакомпании S7 на выполнение двух рейсов 01.06.2021
В Ираке зафиксирован первый случай смерти пациента с "черной плесенью" 01.06.2021
Стало известно расписание четвертьфиналов ЧМ по хоккею 01.06.2021
В Италии вышел на свободу самый безжалостный киллер сицилийской мафии 01.06.2021
В Британии впервые объявлено об отсутствии ежедневных смертей от COVID-19 01.06.2021
Власти Оклахомы установили премию в 3 млн долларов тому, кто поймает йети 01.06.2021
Крупнейший концерн-производитель мяса остановил работу из-за кибератаки 01.06.2021
Польша - Россия - онлайн-трансляция товарищеского матча 01.06.2021
ФАС отрегулирует тарифы для крупных топливно-заправочных компаний в аэропортах 01.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 03:18
Рубрика: В мире

В Колумбии зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило о 25 966 новых случаях заражения коронавирусом за 24 часа. Это самый высокий для этой страны показатель суточного прироста.

Фото: AP Photo / Fernando Vergara
Колумбия усилила ограничения в городах с высокой загрузкой больниц

Общее число пациентов с коронавирусом в стране - 3 432 422. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 27 мая, тогда было подтверждено 25 тысяч 092 случая заражения вирусом SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.

Ранее власти Колумбии приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, срок действия которого истекал 31 мая, на 90 суток. Данная мера позволит принимать решения, направленные на сдерживание распространения инфекции.

В мире Южная Америка Колумбия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин призвал региональные и местные власти расширять поддержку семей
Песков: РФ приветствует отказ США от санкций против "Северного потока - 2"
Госдума приняла закон "Единой России" о бесплатном подключении газа
Лавров: Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT
Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам