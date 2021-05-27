В Колумбии продлят режим ЧС в области здравоохранения на 90 суток

В Колумбии продлят режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, срок действия которого истекал 31 мая, на 90 суток. О принятом решении сообщил президент страны Иван Дуке.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 3 294 101, число летальных исходов - 86 180. Режим ЧС дает властям возможность принимать меры, направленные на сдерживание распространения COVID-19, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что медики Колумбии впервые подтвердили заражение "британским" штаммом коронавируса. О том, что он может быть на 70% более заразным, сообщили общественности 19 декабря прошлого года на фоне роста заболеваемости в Великобритании. Эта мутация, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, была выявлена на юго- востоке Англии еще в сентябре, а к настоящему моменту случаи заражения ею отмечены в десятках стран.