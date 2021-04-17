В Колумбии впервые обнаружен "британский" штамм COVID-19

Первые два случая заражения "британским" штаммом коронавируса выявили в Колумбии. Об этом сообщил президент южноамериканской страны Иван Дуке.

О том, что британский штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, впервые сообщили общественности 19 декабря прошлого года на фоне роста заболеваемости в Великобритании. Эта мутация, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, была выявлена на юго- востоке Англии еще в сентябре, а к настоящему моменту случаи заражения ею отмечены в десятках стран, пишет РИА Новости.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 миллионов 619 тысяч 422 человек. Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по COVID-19 в стране и мире.