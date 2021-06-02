В консульстве в Египте подтвердили смерть россиянки в ДТП

Российское консульство в Египте официально подтвердило гибель туристки из РФ в ДТП на трассе Каир-Хургада. Напомним, что ранее сообщалось об аварии с микроавтобусом, в которую попали граждане РФ.

"Второго июня в районе города Айн Сохна (губернаторство Суэц) ориентировочно в 18.30 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла находившаяся на отдыхе в Хургаде российская туристка А. Кузнецова 1987 г.р.", - передает РИА Новости официальный комментарий диппредствительтсва.

Как уточнили в консульстве, на трассе перед пунктом оплаты проезда в перевозивший россиян автобус на большой скорости врезался легковой автомобиль. Автобус перевернулся, несколько граждан РФ получили травмы средней тяжести и им оказывается необходимая медицинская помощь в больницах города Суэц.