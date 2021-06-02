В Минске прошел первый Форум медийного сообщества

Главной на встрече более чем 200 журналистов печатных изданий, радио- и телекомпаний, медиаэкспертов, творческой молодежи стала тема "СМИ в эпоху цифровизации".

- Мы видим, с какой скоростью инновационные технологии меняют жизнь общества, какие возможности они открывают в сфере создания и распространения медиаконтента, какие риски формируют в вопросах информационной безопасности государства, - отметил в приветствии участникам форума Президент Беларуси Александр Лукашенко, подчеркнув значение профессионализма и гражданской позиции журналистов.

Своими мнениями на заданную тему поделились заместитель руководителя Администрации Президента Беларуси Игорь Луцкий, министр информации Владимир Перцов. Он, в частности, так оценил роль работников СМИ: "Мы на передовой, и от нас, журналистов, зависит многое… Белорусская журналистика вне зависимости от идейных позиций, форм собственности должна быть государственной, то есть работать на созидание, развитие общества и государства в целом". На форуме разгорелась дискуссия о том, как бороться с фейками, атакующими общество через интернет-пространство. Но нельзя забывать и о повседневных запросах массовой аудитории слушателей, читателей и зрителей. Так, среди наиболее актуальных тем региональных СМИ была названа борьба с коронавирусом...

Белорусское медиапространство кардинальным образом изменилось. В сегменте печатных СМИ образуются медиахолдинги, меняются форматы, содержание газет, а также структура и контент белорусских республиканских и региональных телеканалов. Сформировалась цифровая среда. Однако слово журналиста по-прежнему востребовано. Нужно работать над тем, чтобы расширять свою аудиторию, идти за пользователем, быть интересными на всех информационных площадках, отметил министр информации.

В дискуссиях форума активно участвовали и российские гости. Так, по мнению заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Натальи Лосевой, в мире происходит глобальная эволюция медиапотребления. И журналистам нужно состязаться не друг с другом, а с этим потоком информации. Ее потребители находятся между смартфоном и смешанной реальностью. По словам Натальи Лосевой, сегодня пользователи предпочитают слушать и говорить, а не читать и смотреть.

К слову

Участники форума приняли резолюцию, призывающую к борьбе с лживой информацией. Необходима консолидация профессионального журналистского сообщества с целью эффективного противодействия вызовам и угрозам времени.