В Минске споют Нетребко и Абдразаков

Белорусский проект TheatreHD покажет в записи постановки лучших театров мира. Парижская опера, шекспировский "Глобус", Ла Скала - насыщенный репертуар не даст заскучать любителям театра.

"Игру" поставил шведский хореограф Александр Экман, который известен своими смелыми произведениями: его спектакли представляют собой неожиданный сплав перформанса, театра и танца. Это визуальное размышление на одну из любимых тем хореографа - игры и ее роли в жизни человека. Под звуки ритмичного джаза Экман заполняет сцену парижского Пале-Гарнье металлическими конструкциями, белыми кубами, зелеными мячами; артисты играют друг с другом и с публикой,подчеркивая основную мысль хореографа - только сохранив детство в душе, человек может быть счастлив.

Комедию "Двенадцатую ночь" Шекспира - покажут 9 июня. В своей интерпретации Тим Кэрролл не только воспроизвел костюмы, сценографию, музыкальное и танцевальное сопровождение, которые могли бы обрамлять постановку начала XVII века, но и сохранил чисто мужской состав театра. С этой непростой задачей справились и знаменитый Марк Райлэнс, воплотивший роль жеманной Оливии, и молодой актер и музыкант Джонни Флинн, не только игравший на сцене "Глобуса", но и сочинявший музыку к спектаклям театра.

Союз Шекспира, Мендельсона и русского хореографа Баланчина, трех гениев разных эпох, сошедшихся в балете "Сон в летнюю ночь", дает эффект поразительный и вдохновляющий.

Также зрители увидят "Золушку", родом из 30-х годов XX столетия, поставленную русским танцовщиком Рудольфом Нуреевым для Парижской национальной оперы. На премьере спектакля в 1986 году Нуреев танцевал продюсера - ту самую фею, что ведет героиню к ее звездам. Его первой Золушкой стала Сильви Гиллем.

В белорусской столице покажут триумфальную постановку Сэма Мендеса "Трилогия братьев Леман" о людях, стоявших за финансовым гигантом "Леман бразерс". В историю мировой экономики это название навсегда вошло после 2008 года. Именно тогда банкротство компании, которая стоила сотни миллиардов долларов, привело к грандиозному кризису.

Трагические произведения Шекспира представлены двумя бестселлерами "Макбет" и "Кориолан", в последнем блистательный Том Хиддлстон поведает историю о суровом и бесхитростном воине, которого каждый из героев пьесы стремится сделать марионеткой в игре своих интересов.

27 июня покажут документальный фильм "Мой Рембрандт", который раскроет живописные секреты голландского мастера. Коллекционеры по всему миру очарованы магией его произведений.

Игрой легендарного Иэна Маккеллена насладятся в двух постановках: "Король Лир: Маккеллен" и "Ничья земля".

Звездный актерский состав под предводительством Марка Стронга блистает в смелой постановке пьесы Артура Миллера "Вид с моста".

"Сцены из деревенской жизни" - такой подзаголовок Чехов дал своей печальной комедии "Дядя Ваня". Этой пьесе больше ста лет, однако она по-прежнему остается одной из самых востребованных в театральном мире. Именно этот спектакль Иэна Риксона стал первой постановкой в посткарантинной Великобритании, снятой для показа в кинотеатрах. В главной роли - многоликий Тоби Джонс, а Соню играет Эми Лу Вуд.

Насыщенная программа ждет в этом месяце любителей оперы. 19 июня минчане увидят оперу "Эхнатон", написанную живым классиком Филиппом Глассом. Эта история, в обрамлении изысканных костюмов и величественной работы актеров, принесла режиссеру Фелиму Макдермоту году премию Лоуренса Оливье.

23 июня будет показано обновленное прочтение "Жанны Д"Арк" Верди. Дирижер Риккардо Шайи определил этот спектакль как "исследование взаимоотношений отца и дочери, как и во многих других операх Верди". Интерпретация народной артистки России Анны Нетребко получила великолепные отзывы критиков, а ее тандем с Франческо Мели называли идеальным.

Самую известную на западе русскую оперу "Борис Годунов" в постановке Иво ван Хове покажут 13 июня. Великолепные хоры, эффектные народные сцены и драматическая заглавная партия для баса неизменно привлекают внимание крупных европейских и американских оперных театров. Главную роль в оригинальной авторской редакции 1869 года исполнил заслуженный артист России, лауреат "Золотой маски" и двух премий "Грэмми" Ильдар Абдразаков, "один из наиболее востребованных молодых басов на оперной сцене".

Показы в рамках проекта TheatreHD организует Центр "АРТ Корпорейшн", организатор международного кинофестиваля "Лiстапад".