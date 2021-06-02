В Москве в белорусском исполнении с успехом прошла премьера уникального спектакля

В Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России прошел показ спектакля "Княжна Мери" по одноименной главе романа Лермонтова "Герой нашего времени". Постановку осуществил один из интереснейших театральных коллективов Беларуси "ТриТформаТ" (Товарищество Театральных Трудоголиков). Вдохновитель, организатор и руководитель проекта - популярная белорусская актриса и телеведущая Вера Полякова.

За исключением Грушницкого и веры исполнители всех других ролей выступают в черных или белых костюмах. Такова задумка художника. Татьяна Хорошилова

Режиссером спектакля выступила ученица знаменитого российского кинорежиссера Сергея Соловьева Татьяна Самбук. Стоит отметить, что это один из лучших спектаклей "ТриТформаТ". Это не первое выступление белорусского театрального коллектива на гостеприимной площадке Посольства. В марте труппа "ТриТформаТ" показала здесь спектакль "Три сестры" тоже в постановке Татьяны Самбук. На спектакль пришел даже Филипп Киркоров, звезда "Славянского базара в Витебске-2020".

...На заднике экран, на котором отражается черно-белая версия происходящего на сцене. Да и сами артисты в черных или белых костюмах. За исключением Грушницкого и Веры. По сути, мы видим одновременно два спектакля: один на сцене, второй - видеоспектакль - на экране. В постановке, как кажется, успешно выдержан баланс между лучшими традициями театрального искусства и новыми технологиями.

Автор идеи художник Елена Микулинская из Москвы, у которой уже есть успешный проект с Мастерской Брусникина. Особый колорит придают постановке яркие аранжировки музыки известных исполнителей: "Би-2", The Hatters, Dalida... Они прозвучали в записи заслуженного коллектива "Президентский оркестр Республики Беларусь" под руководством Виталия Кульбакова. Актеры играют с полной отдачей и все время пьют... целебные воды. В роли мужа Веры заслуженный артист Беларуси Александр Тимошкин. Сама Вера Полякова играет княгиню Лиговскую. Яна Ходанович-Лапаницына - Веру, а Маргарита Киселите - княжну Мери.

Печорин у Лермонтова - это "портрет, составленный из пороков всего поколения в полном их развитии".

Криками "браво!" и аплодисментами зрители поблагодарили артистов за нетривиальное прочтение классики.

На юбилейном тридцатом "Славянском базаре в Витебске" в театральной программе "ТриТформаТ" покажет "Три сестры" Татьяны Самбук.