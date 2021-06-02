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02.06.2021 07:19
Рубрика: Общество

Наука быть семьей

Поляков будут учить этому с детства
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Неделя № 120(8471)
В Польше решили с юных лет воспитывать в гражданах уважение к традиционным семейным ценностям. Для этого в стране введут новую научную дисциплину: науку о семье. А в школах сделают приоритетной "Подготовку к семейной жизни".
"Подготовка к семейной жизни" станет приоритетным предметом в польских школах. Фото: kazuma seki / iStock "Подготовка к семейной жизни" станет приоритетным предметом в польских школах. Фото: kazuma seki / iStock
"Подготовка к семейной жизни" станет приоритетным предметом в польских школах. Фото: kazuma seki / iStock

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что настало время, когда поляки должны начать "исследовать семью с научной точки зрения" и "противостоять различным течениям и теориям, которые не соответствуют действительности". "Нам это необходимо из-за кризиса института семьи и наступления различных идеологий, которые не имеют ничего общего с реальностью. Мы должны защищать семью с помощью науки", - сообщил он, выступая в Католическом университете Люблина, и добавил, что первые шаги в этом направлении будут сделаны уже в следующем году.

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Заметим, что на сегодняшний день изучение семьи в Польше - это отдельное междисциплинарное направление, специалистов в этой области готовят в нескольких католических университетах страны. Кроме того, составным элементом школьной программы, начиная с четвертого класса, является "Подготовка к семейной жизни". Этот предмет до сих пор был необязательным. Но на недавнем Всепольском конгрессе учителей подготовки к семейной жизни министр объявил, что в следующем учебном году этот предмет станет приоритетным. Он напомнил, что "такие фундаментальные ценности, записанные в нашей конституции, как брак - союз мужчины и женщины, семья, материнство, родительство", должны сохраняться для будущих поколений.

Общество Семья и дети В мире Европа Польша

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