В Польше заключенные работают по желанию. В одном из крупнейших в стране исправительных учреждений в Чарне более 500 заключенных трудятся на предприятиях - от производства мебели и электрооборудования до строительных работ на внешних объектах. А семеро трудятся на заводе, который делает гробы.

По словам пресс-секретаря тюремной службы Эльжбеты Краковской, осужденные, работающие вне стен тюрьмы, не только общаются там с коллегами, но и пользуются общественным транспортом. Некоторые работодатели, например, национальная почтовая служба Poczta Polska, осуществляют организованные перевозки таких сотрудников. "Тюремная служба не может контролировать тех заключенных, которых мы направляем на работу вне стен тюрьмы. Поэтому очень важен тщательный отбор таких лиц", - цитирует ее польский телеканал TVP.

Обычно на работы без сопровождения направляют заключенных из тюрем открытого типа, которые не представляют опасности для общества. Большинство из них работают на органы местного самоуправления, коммунальные службы. Также они часто находят работу на предприятиях по переработке молока, мяса, овощей и фруктов, металла. Заключенных обучают и опекают сотрудники фирм, пользующихся их услугами. Государство старается, чтобы для работодателей это тоже было выгодно. В Польше уже пять лет действует программа министерства юстиции и главного управления тюремной службы "Работа для заключенных". В ней прописано, что предпринимателям, нанимающим таких работников, полагается поддержка. На сегодня это единовременное пособие из созданного с этой целью Фонда профессиональной деятельности заключенных и развития тюремных учреждений. Работодатель может получить возврат 20 процентов расходов на трудоустройство и адаптацию заключенных. Не остается в накладе и работник. Он должен получать хотя бы минимальную зарплату. Правда, 45 процентов от его заработка перечисляется в тот самый Фонд профессиональной деятельности заключенных, а 7 процентов - в фонд постпенитенциарной помощи.