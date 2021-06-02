В реестр недобросовестных поставщиков школьного питания внесены 64 организации

Более 60 поставщиков внесены в реестр недобросовестных поставщиков школьного питания. Об этом 2 июня на правительственном часе в Совете Федерации сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в этом году откорректированы 37 тысяч меню школьных завтраков и обедов, которые приведены в соответствие с требованиями к здоровому питанию. Сократилось число необоснованных замен блюд.

"Число выявленных нарушений снизилось в полтора раза", - сказала Попова. В их числе - нарушения, касающиеся несоблюдения условий хранения, транспортировки, сроков годности пищевых продуктов.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что по всем фактам приняты меры: наложено штрафов на общую сумму более 200 млн рублей, изъято более 80 тонн несоответствующей обязательным требованиям продукции.