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02.06.2021 07:12
Рубрика: Власть

Родителей будут наказывать за неполную выплату алиментов

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 120(8471)
Правительство России подготовило инициативу, наказывающую за неполную выплату алиментов. Если нет уважительных причин для просрочки, отец-должник будет обязан платить сразу всю сумму. Иначе попадет сначала под административную, а потом и под уголовную ответственность.

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, судебные решения по выплате алиментов должны выполняться в полном объеме, чтобы дети не оставались без поддержки.

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"По поручению президента правительство подготовило два документа, которые уточняют ответственность за уклонение или неполную оплату алиментов. Это позволит защитить права детей или нетрудоспособных родителей, которые нуждаются в поддержке, - сообщил он. - Необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений. Изменения, которые вносятся в соответствующие кодексы, позволят судам выносить однозначные решения по таким случаям, повысят оперативность взыскания алиментов с должников".

Недавно пленум Верховного суда России сделал разъяснения, допускающие привлечение к ответственности за неуплату алиментов при неполных выплатах.

Но разъяснения - это только ориентир для нижестоящих судов. Принятие предлагаемых изменений позволит полностью закрыть лазейку для недобросовестных должников по алиментам, которые, выплачивая какие-то формальные копейки, надеются избежать наказания.

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