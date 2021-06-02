Правительство России подготовило инициативу, наказывающую за неполную выплату алиментов. Если нет уважительных причин для просрочки, отец-должник будет обязан платить сразу всю сумму. Иначе попадет сначала под административную, а потом и под уголовную ответственность.

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, судебные решения по выплате алиментов должны выполняться в полном объеме, чтобы дети не оставались без поддержки.

"По поручению президента правительство подготовило два документа, которые уточняют ответственность за уклонение или неполную оплату алиментов. Это позволит защитить права детей или нетрудоспособных родителей, которые нуждаются в поддержке, - сообщил он. - Необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений. Изменения, которые вносятся в соответствующие кодексы, позволят судам выносить однозначные решения по таким случаям, повысят оперативность взыскания алиментов с должников".

Недавно пленум Верховного суда России сделал разъяснения, допускающие привлечение к ответственности за неуплату алиментов при неполных выплатах.

Но разъяснения - это только ориентир для нижестоящих судов. Принятие предлагаемых изменений позволит полностью закрыть лазейку для недобросовестных должников по алиментам, которые, выплачивая какие-то формальные копейки, надеются избежать наказания.