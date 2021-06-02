С 2023 года ЕС вводит налог на импортную продукцию с высоким углеродным следом. К ней относится сырье (нефть, газ), продукция нефтепереработки, цемент, удобрения, металлы и др.

Если при производстве подобной продукции выбросы парниковых газов будут превышать установленные ЕС лимиты, то поставщику придется платить налог. По подсчетам экспертов, таким налогом может быть обложена почти половина российского экспорта. Это обойдется отечественным поставщикам, по разным оценкам, в сумму от 6 до 50 миллиардов евро ежегодно.

Одной из отраслей, которая может сильнее всех пострадать от введения "зеленого" налога, является металлургия, продукцию которой Россия активно поставляет за рубеж, она на втором месте после нефтегазовой отрасли. Если бы углеродный налог ввели уже сегодня, прибыльность стального проката, например, сократилась бы на 40 процентов. Но до 2023 года еще есть запас времени для модернизации производств. Компании черной металлургии с 2000 года уже вложили в основные фонды 2,94 триллиона рублей. По данным ассоциации "Русская сталь" в 2020 году, несмотря на сложности, связанные с коронавирусной инфекцией и введением жестких ограничительных мер, черной металлургии удалось достигнуть показателя инвестиций в 279 миллиардов рублей, что на 43 процента выше пикового показателя 2008 года.

Вводимый ЕС налог может стать еще одним из факторов, побуждающим отечественные предприятия к новому витку модернизации отрасли и переходу на наилучшие доступные технологии.

Переход на более жесткие экологические стандарты - это не только снижение углеродного следа и нагрузки на природу в регионах, что является очень актуальным вопросом уже само по себе, но и повышение качества выпускаемой продукции, улучшение условий труда и, как следствие, увеличение конкурентоспособности отечественной продукции на международном рынке.

Одним из первых в России примеров перехода черной металлургии на "зеленые" рельсы является металлургический завод "Эколант"

Приведет ли это к росту издержек и кто заплатит за модернизацию, сложно сказать. Но зарубежные примеры демонстрируют серьезную поддержку национальных правительств. Например, в Германии, где металлургия является самым крупным эмитентом парниковых газов, решено выделить металлургам в 2022-2024 годах 5 миллиардов евро на финансирование проектов сокращения углеродного следа. А к 2050 году ЕС поставил цель стать полностью климатически нейтральным континентом. Поэтому движение в сторону "зеленых" производств - история не только про экологию, но и про то, сможет ли российская продукция оставаться востребованной за пределами нашей страны в будущем.

"Зеленая" металлургия

Одним из первых в России примеров перехода черной металлургии на "зеленые" рельсы является металлургический завод "Эколант", который строится сейчас в моногороде Выксе Нижегородской области. Проект, инициированный владельцем Объединенной металлургической компании Анатолием Седых, позволит создать производство с наилучшей доступной на сегодняшний день "зеленой" технологией. По своим проектным характеристикам он будет соответствовать не только современным международным экологическим требованиям, но и перспективным, нацеленным на уменьшение углеродного следа в дальнейшем. Это позволит продукции из его стали избежать дополнительного экологического трансграничного налога при поставках в Европу и иные страны, где применяется аналогичное регулирование.

"Эколант" - металлургический комплекс полного цикла, в котором не будет привычного для подобного производства коксохимического и доменно-конверторного переделов.

Сталь будет производиться из руды и природного газа по "водородной технологии" методом Direct Reduced Iron - прямого восстановления железа. В комплексе, по данным инициаторов проекта, будет реализована единая производственная цепочка "руда - сталь".

Сначала из руды и природного газа будут выпускаться металлизированные окатыши, так называемый полупродукт. Он будет сразу в горячем виде поступать в сталеплавильную печь, из которой полученная сталь пойдет на внепечную обработку и разливку. Это наиболее короткая и эффективная производственная цепочка. Подобная технология еще не реализовывалась ни в России, ни в Европе. Она позволит до трех раз снизить выбросы парниковых газов в атмосферу от данного производства по сравнению с традиционной доменно-конверторной технологией, по которой сегодня производится более 70 процентов стали в мире.

Мощности комплекса "Эколант" позволят выпускать 1,8 миллиона тонн "зеленой" стали в год. Сталь будет выпускаться в двух основных форматах: сляб и круглая заготовка. Основным потребителем произведенной стали станет выксунский завод Объединенной металлургической компании. Это один из крупнейших и наиболее современных в Европе производителей труб различного назначения и другой металлургической продукции. На предприятии до 2018 года часть продукции производили из мартеновской стали. Последняя большая мартеновская печь была остановлена и впоследствии демонтирована в 2018 году, и завод частично перешел на покупную сталь. С 2025 года трубы большого диаметра для магистральных газо- и нефтепроводов, стальной лист для судостроения, железнодорожные колеса, трубы для добычи нефти и газа, в том числе в новом цехе мощностью 500 тысяч труб в год, который начнет работу в 2022 году, будут выпускать из "зеленой" стали "Эколанта" (при этом потребности завода в покупной стали сохранятся). Эта продукция необходима в России для обеспечения работы топливно-энергетического комплекса и транспортной сферы и имеет высокий потенциал для экспорта. В Центральной России появится крупный потребитель сырья, которым богата страна. Он будет выпускать технологичную продукцию высоких переделов.

Эффекты для экологии и экономики

Проект комплекса "зеленой" металлургии стартовал в сентябре 2020 года, когда был подписан контракт на поставку основного оборудования с итальянской компанией Danieli. Оборудование будет частично итальянским, частично австрийским, российские производители также поставят оборудование для оснащения "Эколанта". Проектирование ведет Магнитогорский ГИПРОМЕЗ. Проект уже высоко оценил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он отметил, что это пилотный проект для российского металлургии.

Не только само металлургическое производство, но и комплекс в целом будет отвечать современным экологическим требованиям

"Этот проект - пилотный для российской металлургии, пример так называемой современной "зеленой" металлургии, - отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров. - В проекте предусмотрены решения, которые направлены на значительное снижение негативного воздействия на окружающую среду. Его реализация позволит сохранить экологичность производства при сохранении и улучшении качества продукции. Кроме того, реализация такого масштабного проекта приведет к дополнительному развитию таких секторов экономики, как горнодобывающая промышленность, машиностроение, цветная металлургия, электроэнергетика, газовая отрасль, транспорт".

Инвестиции компании "Эколант" в проект составят около 150 миллиардов рублей. Кредит "Эколанту" для реализации проекта выдаст синдикат банков в составе БЭБ.РФ, Сбербанка и банка "Открытие". Проект будет реализован с использованием механизма "Фабрика проектного финансирования". Доля участия госкорпорации в синдикате составляет 20 миллиардов рублей, еще 20 составит резервный транш. Два других финансовых партнера предоставят еще по 40 миллиардов. Более 40 миллиардов рублей составляют собственные средства инициатора проекта.

Не только само металлургическое производство, но и комплекс в целом будет отвечать современным экологическим требованиям. Помимо внедрения DRI-технологии, будет внедрен целый ряд других решений, направленных на снижение экологической нагрузки на окружающую среду. В частности, в водоснабжении планируется создать бессточную технологию. А все поверхностные воды - дождевые и талые, с кровель зданий, прилегающих автомобильных дорог, площадок и газонов - будут собираться через специальные сети, а затем использоваться для подпитки замкнутых водооборотных циклов комплекса.

Новое предприятие оснастят первой в России и самой эффективной системой газоочистки, которая позволит сократить выбросы взвешенных веществ до 5 мг на кубометр. Тепло, вырабатываемое при производстве стали, пойдет на собственную генерацию электрической энергии мощностью 24 МВт, которая позволит обеспечить значительную часть потребностей нового производства. В связи с этим даже при многократном увеличении объема выпуска продукции экологическая нагрузка на окружающую среду Выксы будет существенно ниже той, которая была до остановки мартена.

"Масштабный проект по строительству электрометаллургического комплекса с технологией прямовосстановленного железа по многим параметрам является уникальным, - отмечает его инициатор, председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых. - Он имеет важное стратегическое значение для экономики: будет способствовать росту внутреннего потребления природного газа и железной руды - ресурсов, которыми богата наша страна, и росту доли производства в России продукции высоких переделов, необходимой для российских нефтегазовых и транспортных компаний и конкурентоспособной на мировом рынке. Это пример наилучшей доступной на сегодняшний день "зеленой" технологии, который может дать новое развитие отечественной стальной индустрии и улучшить экологию в промышленных регионах".

Реализация проекта по строительству современного металлургического комплекса даст большой экономический эффект. По оценкам инициатора проекта, налоговые поступления составят 5 миллиардов рублей в год. Объем валового регионального продукта Нижегородской области увеличится на 5 процентов.

Запуск "Эколанта" создаст дополнительно более 700 рабочих мест, а на период его строительства - еще 2 тысячи рабочих мест. Сотрудничество "Эколанта" и Выксунского завода ОМК позволит последнему укрепить конкурентоспособность своей продукции и даст новые возможности развития моногорода Выксы.