Страховщики должны указывать, что рисковая составляющая полисов действует с момента уплаты первого взноса, а в случае смерти застрахованного лица выплата должна составлять не менее двукратного размера страховой премии. Период охлаждения по полисам с регулярными взносами увеличен до уплаты третьего взноса, его минимальная длительность составит 1,5 месяца, а по полисам с единовременным взносом - 30 дней. Как отмечает регулятор, большинство отказов от договоров по инициативе клиентов приходится на момент уплаты второго взноса.
Положение о минимальной гарантированной доходности по полисам ИСЖ и НСЖ из проекта указания исключено после обсуждения со страховщиками. При этом они будут обязаны раскрыть клиенту историческую доходность по договорам страхования.
Участники рынка отмечают, что качество продаж в страховании жизни заметно выросло. По данным Всероссийского союза страховщиков, в I квартале 2021 года поступило 500 жалоб на страхование жизни - 5,6 процента от всех жалоб на страхование и менее 0,1 процента от действующего портфеля договоров. Большинство жалоб связано с сервисами, а не с качеством продаж и продуктом.
В I квартале в ВСС разработали и внедрили анкету-декларацию для выявления специальных знаний покупателей продуктов страхования жизни. Анализ таких анкет показал, что люди покупают эти продукты осознанно, понимая все их характеристики.
Страховщики жизни укрепляют свою роль институционального инвестора. "Страховщики жизни прочно закрепились в числе ключевых инвесторов в российскую экономику и в государственные ценные бумаги: резервы в размере 1,36 триллиона рублей в значительной степени - это именно такие инвестиции, и они демонстрируют рост, несмотря на сложный для российской экономики в целом период", - отметил президент ВСС Игорь Юргенс.
Сборы по страхованию жизни в I квартале 2021 года, по данным ВСС, выросли на 6,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 115 миллиардов рублей. Драйвером рынка жизни по-прежнему остается НСЖ - объем собранных премий вырос на 18 процентов по сравнению с I кварталом 2020 года, до 32,7 миллиарда рублей. Страховщики отмечают, что из-за потрясений 2020 года люди стали чаще задумываться о создании финансовой подушки безопасности, с чем связан рост продаж программ накопительного страхования, который продолжается в 2021 году. В ВСС отмечают, что рынок страхования жизни стоит перед непростой задачей поиска новых драйверов. Но есть и позитивные тренды: скорость выхода новых продуктов растет, как и размер выплат.