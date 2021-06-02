Банк России планирует усилить страховую защиту по договорам инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни. Такой проект указания повторно опубликован для оценки регулирующего воздействия.

Страховщики должны указывать, что рисковая составляющая полисов действует с момента уплаты первого взноса, а в случае смерти застрахованного лица выплата должна составлять не менее двукратного размера страховой премии. Период охлаждения по полисам с регулярными взносами увеличен до уплаты третьего взноса, его минимальная длительность составит 1,5 месяца, а по полисам с единовременным взносом - 30 дней. Как отмечает регулятор, большинство отказов от договоров по инициативе клиентов приходится на момент уплаты второго взноса.

Положение о минимальной гарантированной доходности по полисам ИСЖ и НСЖ из проекта указания исключено после обсуждения со страховщиками. При этом они будут обязаны раскрыть клиенту историческую доходность по договорам страхования.

Участники рынка отмечают, что качество продаж в страховании жизни заметно выросло. По данным Всероссийского союза страховщиков, в I квартале 2021 года поступило 500 жалоб на страхование жизни - 5,6 процента от всех жалоб на страхование и менее 0,1 процента от действующего портфеля договоров. Большинство жалоб связано с сервисами, а не с качеством продаж и продуктом.

В I квартале в ВСС разработали и внедрили анкету-декларацию для выявления специальных знаний покупателей продуктов страхования жизни. Анализ таких анкет показал, что люди покупают эти продукты осознанно, понимая все их характеристики.

Страховщики жизни прочно закрепились в числе ключевых инвесторов в российскую экономику и в государственные ценные бумаги

Страховщики жизни укрепляют свою роль институционального инвестора. "Страховщики жизни прочно закрепились в числе ключевых инвесторов в российскую экономику и в государственные ценные бумаги: резервы в размере 1,36 триллиона рублей в значительной степени - это именно такие инвестиции, и они демонстрируют рост, несмотря на сложный для российской экономики в целом период", - отметил президент ВСС Игорь Юргенс.

Сборы по страхованию жизни в I квартале 2021 года, по данным ВСС, выросли на 6,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 115 миллиардов рублей. Драйвером рынка жизни по-прежнему остается НСЖ - объем собранных премий вырос на 18 процентов по сравнению с I кварталом 2020 года, до 32,7 миллиарда рублей. Страховщики отмечают, что из-за потрясений 2020 года люди стали чаще задумываться о создании финансовой подушки безопасности, с чем связан рост продаж программ накопительного страхования, который продолжается в 2021 году. В ВСС отмечают, что рынок страхования жизни стоит перед непростой задачей поиска новых драйверов. Но есть и позитивные тренды: скорость выхода новых продуктов растет, как и размер выплат.