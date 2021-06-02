В Ростуризме допустили открытие Турции к июлю

"Мы надеемся, что позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты", - заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала НТВ.
Ограничения на авиасообщение с турецкими курортами по решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции действовали с 15 апреля по 1 июня и накануне были продлены до 21 июня. Но к росту цен на летний отдых в России это не приведет, заявил "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он пояснил, что отели на черноморском побережье сейчас забронированы на 80 и более процентов, остались только низкокатегорийные отели либо частный сектор. К тому же цены на отдых уже поднялись сразу после закрытия Турции и больше расти не будут.
Сдержать цены помогут также открывающиеся возможности для зарубежного отдыха россиян. Накануне оперативный штаб заменил рейсы в столицу Марокко Рабат на рейсы в Касабланку. Именно этот туристический город указан в опубликованном документе. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, Касабланка - популярный пункт прибытия туристических авиарейсов в Марокко, и уже несколько перевозчиков получили от Росавиации допуски на полеты. В неделю в Марокко будет выполняться по два рейса на взаимной основе. В итоге турпоток в Марокко возобновится, так как въезд с туристическими целями в страну разрешен, отметил Барзыкин. Но все же это очень узкий сегмент туристического рынка, и Турцию он не заменит, добавил эксперт.
Тем временем Ростуризм предпринимает шаги по развитию внутреннего туризма. Ведомство предложило субсидировать чартеры из 64 регионов. Проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения.
Как пояснили в Ростуризме, в перечень субсидируемых направлений включены все регионы, на территории которых сейчас действуют гражданские аэропорты, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Крым и Краснодарского края. Эти регионы могут быть только точкой отправления чартера, но не точкой прибытия. В этом году планируется запустить чартеры из более чем 20 регионов. Также действует программа туристического кешбэка. Ее второй этап в 2021 году начнется 1 октября и продлится до декабря.
А у соседей как?
Ярославская областная Дума приняла сразу два закона, направленных на борьбу с борщевиком. Первый - позволяет муниципалитетам включать борьбу с опасным сорняком в программы благоустройства. Второй - содержит штрафы для тех, кто откажется воевать с сорняком. Штрафы такие же, как в Пермском крае, разве что юридических лиц могут наказать на сумму до 100 тысяч рублей. При этом депутаты признали, что одними штрафами с сорняком не справиться. В 2021 году планируется обработать гербицидами 654 гектара зараженной борщевиком почвы, потратив на это 11,3 миллиона рублей.
В соседней Костромской области денег собираются потратить вдвое меньше, а очистить вдвое больше: 1165 гектаров за 6,5 миллиона бюджетных рублей. К ним добавят 1,3 миллиона от собственников пораженных земель. "Для борьбы с борщевиком традиционно используют недорогие препараты на основе глифосата. Раствор угнетает не только сами сорняки, но и - через почву - их приростки", - рассказал менеджер отдела гербицидов компании "Август" Иван Дуборезов.
А в Тульской области экологи придумали ноу-хау. Как рассказал "РГ" председатель правления Российского центра экологической политики Михаил Буденков, речь о двух методиках - с использованием дронов и растений - естественных соперников борщевика. В первом случае специалисты с помощью беспилотника делают съемку территорий и выискивают заросли борщевика. И сразу же второй дрон обрабатывает найденные плантации гербицидами. Второй способ предполагает использование растения мискантус. Это аналог тростника, который вытесняет борщевик. Его обычно используют в качестве заменителя древесины при производстве бумаги. Но, как оказалось, он хорош и для борьбы с борщевиком.
В Калининградской области бюджет выделил порядка 50 миллионов рублей. Программа предусматривает как механические методы уничтожения борщевика, так и применение химикатов. Причем средства выделяются для борьбы со всеми очагами произрастания сорняка вне зависимости от того, кому принадлежит зараженная земля. Работы уже стартовали.
В Ленинградской области на борьбу с борщевиком будут направлять неплательщиков алиментов. В прошлом году такой вид общественных работ уже был опробован в Тосненском районе. Но это пока все-таки экзотика, а борьба с борщевиком в Ленобласти долгая и довольно масштабная. На то, чтобы выкашивать сорняк, в регионе в этом году из областного бюджета выделено 65 миллионов рублей.