В Ростуризме допустили открытие Турции к июлю

Россия может восстановить авиасообщение с турецкими курортами к началу июля, допустили в Ростуризме. Это поможет сдержать цены на летний отдых в России, считают эксперты.

"Мы надеемся, что позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты", - заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала НТВ.

Ограничения на авиасообщение с турецкими курортами по решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции действовали с 15 апреля по 1 июня и накануне были продлены до 21 июня. Но к росту цен на летний отдых в России это не приведет, заявил "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он пояснил, что отели на черноморском побережье сейчас забронированы на 80 и более процентов, остались только низкокатегорийные отели либо частный сектор. К тому же цены на отдых уже поднялись сразу после закрытия Турции и больше расти не будут.

Сдержать цены помогут также открывающиеся возможности для зарубежного отдыха россиян. Накануне оперативный штаб заменил рейсы в столицу Марокко Рабат на рейсы в Касабланку. Именно этот туристический город указан в опубликованном документе. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, Касабланка - популярный пункт прибытия туристических авиарейсов в Марокко, и уже несколько перевозчиков получили от Росавиации допуски на полеты. В неделю в Марокко будет выполняться по два рейса на взаимной основе. В итоге турпоток в Марокко возобновится, так как въезд с туристическими целями в страну разрешен, отметил Барзыкин. Но все же это очень узкий сегмент туристического рынка, и Турцию он не заменит, добавил эксперт.

Тем временем Ростуризм предпринимает шаги по развитию внутреннего туризма. Ведомство предложило субсидировать чартеры из 64 регионов. Проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения.

Ростуризм предложил субсидировать чартеры из 64 регионов, что поможет развивать поездки внутри страны

Как пояснили в Ростуризме, в перечень субсидируемых направлений включены все регионы, на территории которых сейчас действуют гражданские аэропорты, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Крым и Краснодарского края. Эти регионы могут быть только точкой отправления чартера, но не точкой прибытия. В этом году планируется запустить чартеры из более чем 20 регионов. Также действует программа туристического кешбэка. Ее второй этап в 2021 году начнется 1 октября и продлится до декабря.