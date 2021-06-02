В РСТ опровергли прогнозы о росте цен на летний отдых в России

Продление оперативным штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции ограничений на авиасообщение с Турцией не приведет к повышению цен на отдых в России, заявил "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Цены уже поднялись в апреле и мае по сравнению с 2019 годом, сейчас потенциал роста цен исчерпан, считает эксперт. Прогнозы о росте цен на июль и август 2021 года он назвал "нереалистичной оценкой".

"Если говорить про черноморское побережье, то оно уже забронировано на 80 и более процентов. Остались только низкокатегорийные отели либо частный сектор. После закрытия Турции цены уже поднялись. Потому больше такого роста цен не будет", - сказал Барзыкин.

Кроме того, по оценкам источников, Турция будет открыта с июля, добавил эксперт. Помимо этого идет работа над открытием Египта.

Так что прогнозы о росте цен запоздалые и ориентируются еще на майские показатели, а сейчас ситуация иная, заметил Барзыкин.

К тому же открывается возможность туров в Марокко. Накануне оперштаб заменил рейсы в столицу Марокко Рабат на рейсы в Касабланку. Этот туристический город сейчас обозначен в документе, опубликованном на портале правительства России http://government.ru/news/42357/. Как отметили в Ассоциации туроператоров России Касабланка - популярный пункт прибытия туристических авиарейсов в Марокко, и уже несколько перевозчиков получили от Росавиации допуски на полеты.

В Касабланку будет выполняться два раза в неделю. "Туда всегда ехали организованные группы. Турпоток в Марокко возобновится, въезд с туристскими ценами в страну разрешен", - отметил Барзыкин.

Однако все же это очень узкий сегмент туристического рынка, и Турцию он не заменит, добавил он.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на мнение турагентов о том, что продление оперштабом запрета на авиасообщение с Турцией и курортами Египта приведет к повышению стоимости отдыха на российских курортах на 20-30% в июле и августе. По словам представителей туротрасли, "российские отельеры получили сигнал поднимать цены, потому что как минимум до конца июня рейсов в Турцию не будет".