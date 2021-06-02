В США легализован принудительный труд заключенных - от внутренних работ в повседневной жизни тюрем до производства широкой номенклатуры товаров для внешних потребителей. Такая практика была юридически закреплена через 13-ю поправку к конституции, принятую в 1865 году и запретившую в стране рабство, за исключением случаев "наказания за совершенные преступления". Опираясь на этот правовой фундамент, массовое использование дешевых арестантских рук стало весомой частью американской экономики уже с конца XIX века.

США - мировой рекордсмен по числу заключенных, чьи дешевые рабочие руки стали подспорьем для экономики. Фото: Gettyimages

Америка - мировой рекордсмен по числу зеков, которых здесь около 2,2 миллиона, и обязательные работы для них - явление обыденное. Официально "откосить" от работ за решеткой можно только по медицинским показаниям или в случае, если содержащийся на строгом или сверхстрогом режиме арестант представляет угрозу для окружающих. Любое же неподчинение отказывающихся трудиться осужденных общего режима сурово карается. Такого зека-тунеядца могут запросто лишить визитов родственников или объявить взыскание, тем самым "обнулив" возможность досрочного выхода на волю. Для самых принципиальных нарушителей трудовой дисциплины предусмотрены строгие воспитательные меры - помещение в одиночный карцер.

С тем чтобы повысить эффективность использования заключенных, еще во времена Великой депрессии в середине 1930-х годов американское правительство учредило компанию Federal Prisons Industries. По оценкам комментаторов, сегодня эта фирма руками заключенных производит под торговым брендом UNICOR десятки видов товаров - от гражданской мебели, одежды и строительных рукавиц до военной униформы, касок и составных частей вооружений. А еще оказывает различным корпорациям услуги, например, задействует осужденных в работе тюремных кол-центров, которые массово обзванивают покупателей и собирают маркетинговую информацию.

Прибыль UNICOR, превратившейся со временем в настоящий "тюремно-промышленный комплекс", в 2019 году составила больше полумиллиарда долларов! Но это и неудивительно, ведь бесправные зеки (большинство поражены в избирательных и иных правах по решению судов) за свой труд получают гроши - от 23 центов до 1,15 доллара в час. Для сравнения: минимальная зарплата на воле, установленная министерством труда США, в 2021 году составляет 7,25, а для федеральных служащих - 10,95 доллара в час. Как минимум десятикратная выгода от фактически бесплатного арестантского труда делает американскую пенитенциарную систему настоящей золотой жилой для извлечения прибыли.

Именно поэтому имеются в Америке и частные тюрьмы, также рассматривающие содержание заключенных как чистый бизнес (по имеющимся данным, здесь зарплата арестанта составляет от 86 центов до 3,45 доллара в час). "Мой день начинается в 4 часа утра. Я иду на кухню. Готовлю завтрак для 1200 человек. Я готовлю обед, ужин. И за это я получаю 2,25 доллара в день. 2,25 доллара за 12 часов работы", - рассказывал летом прошлого года в интервью радио NPR заключенный по имени Морган.

Частные тюрьмы в США рассматривают содержание заключенных как чистый бизнес (здесь зарплата арестанта составляет от 86 центов до 3,45 доллара в час)

Впрочем, даже такие копейки для большинства американских зеков - это желанная и единственная возможность оплатить звонки родным или приобрести что-то в тюремном магазине. К тому же практически на всех осужденных (согласно статистике, большая их часть темнокожие) висят наложенные судом штрафы, которые необходимо выплачивать. Все это дополнительно мотивирует оказавшихся за решеткой в США людей браться за любую работу.