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Рубрика: В мире

В США начались клинические испытания универсальной вакцины от гриппа

В США Национальные институты здравоохранения объявили о начале клинических испытаний универсальной вакцины от гриппа. Речь идет о первой фазе испытаний, в которой примут участие люди в возрасте от 18 до 50 лет.

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Им будут вводить либо новый препарат, либо обычную сезонную вакцину, чтобы определить, что работает лучше. Отмечается, что экспериментальная вакцина использует гемагглютининовый протеин на наночастицах. Предполагается, что она сможет защищать от различных штаммов гриппа на протяжении долгого времени, пишет РИА Новости.

По данным американского медицинского регулятора CDC, в 2019-2020 годах гриппом переболели не менее 38 миллионов американцев, из которых 22 тысячи скончались.

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