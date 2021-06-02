В США назвали причину, по которой не могут победить Россию

США не могут победить Россию или Китай из-за внутреннего раскола. Об этом в материале для Project Syndicate заявил американский политолог и публицист Роберт Каплан.

"Республиканцы резко перешли к ретроградному правому национализму, в то время как демократы резко перешли к прогрессивному глобалистскому левому направлению. Поскольку политический центр был утрачен... Америке будет не хватать убедительного видения глобального лидерства, которое могло бы превалировать в конкуренции с Китаем и Россией", - написал Каплан.

Однако в целом статья содержит набор стандартных нападок на Москву и Пекин - в частности, в вопросе прав человека, которые Вашингтон, как отметил автор, ранее использовал в качестве инструмента своей внешней политики.

Политолог также отметил, что для США будет невыгоден сценарий, при котором они не смогут "апеллировать к базовым ценностям союзников".