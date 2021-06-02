В США пробуют вакцинировать от COVID в парикмахерских

В городе Хайатсвилл, штат Мэриленд, в парикмахерской Shop Spa можно не только побриться и постричься, но также сделать прививку вакциной Johnson & Johnson. Это первая парикмахерская в штате, в которой открыли прививочный пункт, пишет The Vashington Post.

Авторы инициативы надеются, что эта модель будет воспроизведена по всей стране, и это даст возможность привлечь к вакцинации больше людей, которые сейчас опасаются прививок.

Как сказал Стивен Томас, профессор политики в области здравоохранения в Школе общественного здравоохранения Университета Мэриленда, парикмахеры имеют "уличный авторитет и могут убедить людей, чтобы они согласились вакцинироваться".

Один парикмахер подсчитал, что он смог изменить мнение людей о вакцине примерно в 60 процентах случаев, пишет издание.