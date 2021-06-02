В США заработала первая группа по вопросам компенсаций потомкам рабов

В штате Калифорния, США, начала работу первая рабочая группа по вопросу о выплате компенсаций афроамериканцам, которые являются потомками рабов. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Группа была создана по указанию руководителей законодательного собрания штата и его губернатора Гэвина Ньюсома. В нее вошли политики, юристы и представители академических кругов, которые сами являются потомками рабов. За два года группа, как ожидается, должна разработать рекомендации о выплатах, в том числе и тем, чьи родственники пострадали в разное время от расовой дискриминации.

По словам госсекретаря Калифорнии Ширли Уэбер, группа должна рассчитать общий размер ущерба и продумать, как можно исправить историческую несправедливость. Она отметила, что подобная работа также поддержит тех, кто сталкивается с проявлениями расизма сегодня.