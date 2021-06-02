В Вологодской области приняли беспрецедентные меры поддержки бизнеса

В Вологодской области начнут действовать новые меры стимулирования промышленной, инвестиционной и предпринимательской активности.

Вологодская область не только сохранила все меры поддержки бизнеса, но и ввела новые. Фото: Архив правительства Вологодской области

При этом все действующие меры поддержки будут сохранены в полном объеме. Соответствующее решение губернатор Вологодской области Олег Кувшинников озвучил на бизнес-форуме региона по итогам встреч с предпринимательским сообществом.

Вологодская область пережила коронакризис с минимальными потерями. По итогам прошлого года объем валового регионального продукта составил 636 миллиардов рублей, что выше показателей 2019 года. По объему промышленного производства на душу населения Вологодская область вышла на рекордное для себя 14-е место, не только не потеряв, но и нарастив продукцию реального сектора экономики на 2,3 процента. Объем инвестиций в основной капитал достиг 203 миллиардов 600 миллионов рублей, что является для региона абсолютным рекордом.

Всего этого удалось достичь за счет усилий бизнеса, а также поддержки из федерального и областного бюджетов. Тем не менее полностью последствия кризиса еще не преодолены. В связи с этим регион вводит новый пакет мер помощи бизнесу. В частности, в два раза увеличатся субсидии для компаний, которые на кредитные средства модернизируют оборудование, строят или реконструируют производственные здания. Область софинансирует им процентную ставку.

Вологодская область входит в топ-20 крупнейших регионов-экспортеров страны. По итогам прошлого года объем экспорта составил 4,2 миллиарда долларов США.

До конца 2021 года в регионе для тех, кто только зарегистрировал ИП, будет действовать нулевая ставка по патентной системе налогообложения

Тем не менее сейчас промышленники находятся в сложной ситуации, связанной с общей мировой турбулентностью из-за закрытых границ и нестабильных логистических цепочек. В Вологодской области поддержат такие компании - им будут предоставлять субсидии для возмещения части затрат при транспортировке продукции на экспорт, а также для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Это нужно, чтобы предприятия могли достойно представлят свою продукцию как в России, так и за ее пределами.

Проекты предприятий лесного комплекса получат сопровождение для получения льготных займов. При этом власти Вологодской области рассматривают возможности организации такой помощи и для компаний из других отраслей промышленности.

Регион готов привлекать к себе новых инвесторов. Сейчас на Вологодчине приоритетные инвестиционные проекты получают налоговые льготы, также инвесторы могут получить участки без торгов. Строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры берет на себя регион.

В Череповце успешно действует ТОСЭР. Но в Вологодской области рассчитывают, что со временем появится еще одна территория с льготными условиями ведения бизнеса. В этот раз регион надеется на организацию Особой экономической зоны. В ближайшее время в минэкономразвития будет подана соответствующая заявка. Примечательно, что якорный инвестор для будущей ОЭЗ уже есть - подписание с ним соглашения запланировано на полях ПМЭФ.

Также в области обеспечат заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений и специальных инвестиционных контрактов по проектам, планируемым к реализации на территории региона.

Вопрос привлечения инвестиций достаточно широк, он касается не только регионов в целом, но и конкретных районов. Бизнес волнуют не только условия в субъекте, но и инфраструктура муниципалитетов, которая бывает достаточно неоднородна. Именно поэтому АСИ, которое каждый год составляет рейтинг инвестпривлекательности регионов, анонсировало в перспективе появление аналогичного списка наиболее привлекательных муниципалитетов. В Вологодской области заинтересовались этой практикой. В регионе решили разрабатывать свой собственный рейтинг муниципалитетов. На бизнес-форуме было заявлено, что в ближайшее время будут разработаны критерии оценки и в пилотном формате область определит лучшие районы.

Власти Вологодчины полагают, что эта мера не только поможет бизнесу лучше ориентироваться в инвестиционных возможностях муниципалитетов, но и станет стимулом для районов по созданию инфраструктуры для бизнеса и снижению административных барьеров. Кроме того, рейтинг позволит сформировать базу лучших районных практик, на которую смогут ориентироваться муниципалитеты.

В Вологодской области 180 тысяч человек заняты на предприятиях малого и среднего бизнеса, это 34 процента от общего числа экономически активного населения. В условиях пандемии поддержка небольших компаний получила особое значение.

Олег Кувшинников: Бизнес готов инвестировать в Вологодскую область, наша задача - предоставить лучшие условия. Фото: Пресс-служба губернатора Вологодской области

Как отметил председатель Законодательного Cобрания области Андрей Луценко, по результатам конкретного обращения от представителей бизнеса принят закон, которым в два раза снижена ставка налога на имущество, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости, для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Появились и нововведения по патентной системе налогообложения. Так, право приобретать патент получили индивидуальные предприниматели, открывающие магазины и кафе с площадью зала обслуживания до 150 квадратных метров. Раньше норма площади составляла 50 "квадратов".

Все эти меры поддержки в регионе сохранятся. Появятся и новые преференции. В частности, до конца 2021 года в регионе для тех, кто только зарегистрировал ИП, будет действовать нулевая ставка по патентной системе налогообложения. Социальные предприниматели смогут рассчитывать не только на нулевую ставку, но и на грант до 500 тысяч рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на развитие бизнеса. Область намерена поддержать общепит - владельцы кафе и ресторанов смогут взять кредит от Фонда ресурсной поддержки Вологодской области. В первый год ставка составит 1 процент, во второй будет равняться ключевой ставке ЦБ. Для продвижения региональных продуктов будет зарегистрирован товарный знак "Сделано на Вологодчине".

Кроме того, Вологодская область выступит с федеральными инициативами. В частности, будет предложено продлить меры поддержки предпринимателей при аренде областного и муниципального имущества, сертификации продукции самозанятых для ее реализации в маркетплейсы. Также регион обратится с предложением выделить из федерального бюджета средства на цифровизацию сельской торговли и установление предельной ставки по эквайрингу для субъектов малого и среднего предпринимательства на селе на уровне одного процента.

Но мало предоставить меры поддержки, важно создать инфраструктуру для их получения. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков обратил внимание участников форума на результаты исследования, проведенного в РСПП, которое показало, что если крупный бизнес благодаря наличию в штате целой армии квалифицированных юристов без труда оформляет все льготы, то малые компании чаще всего пользуются всего одним видом преференций.

Эта проблема в Вологодской области также широко обсуждается. В регионе видят один путь решения - повышать открытость власти, чтобы любой предприниматель, столкнувшийся с юридическими сложностями при оформлении льгот, мог обратиться в "единое окно", получить если не тотальное сопровождение проекта, то грамотную консультацию с алгоритмом решения его вопроса. Также большую роль играют бизнес-объединения, которые регулярно подают инициативы по разрешению тех или иных технических вопросов и находятся в постоянном взаимодействии с областными и муниципальными властями.

По словам бизнес-омбудсмена Вологодской области Светланы Куликовой, за последний год предприниматели региона сплотились, стали активно формировать рабочие группы, выступать с предложениями.

- Я настаиваю: чем четче бизнес будет заявлять свои предложения, тем лучше будет результат, - подчеркнула Куликова.

Несмотря на то, что в экономике региона преобладают позитивные тренды, в бизнес-сообществе области признают: степень неопределенности высока из-за непростой эпидемической ситуации. Предугадать поведение вируса ни в силах ни аналитики, ни экономисты. Тем не менее на Вологодчине даже в пик пандемии смогли избежать "качелей" с резким введением и снятием ограничений, все мероприятия происходили поэтапно с максимальным информированием общественности. В правительстве региона говорят, что дальше будет также: предпринимателей будут заранее предупреждать о каждом шаге, чтобы компании смогли заранее перестроиться и максимально эффективно продолжить работу в это непростое время.