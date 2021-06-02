В Воронеже открывается Платоновский фестиваль

Международный арт-форум, один из крупнейших в "нестоличной" России, пройдет с 3 по 20 июня на родине известного писателя Андрея Платонова. Воронежцы и гости города увидят самые интересные спектакли, поставленные в разных уголках страны в прошлом сезоне, картины русских авангардистов и классику советского фото. Поклонников музыки в стиле фьюжн соберет концерт в живописном карьере Белый колодец. Ну а те, кто открыт к экспериментам, будут копать котлован и разбираться в пронзительных письмах Платонова.

В этом году фестиваль проходит в необычном режиме. События пришлось разбить на три этапа. В апреле состоялись гастроли Большого театра. В июне, в привычное для Платоновского время, выступят российские артисты. А в сентябре, если границы откроют, приедут иностранные участники.

В столице Черноземья этим проектом очень дорожат. Даже в 2020-м, когда культурные события отменяли или выводили в онлайн, Платоновский все-таки провели. В этом году форс-мажоров меньше. На многие события - аншлаг.

На фестивале покажут разноплановые постановки, отмеченные Ассоциацией театральных критиков и жюри "Золотой Маски". Так, к юбилею Достоевского можно будет сравнить два взгляда на его прозу: "Братья Карамазовы" Льва Додина считаются абсолютным must see для тех, кто ценит традиции психологического театра, "Идиот" Андрея Прикотенко привлечет публику, готовую к неожиданностям. Осмыслить трагическое прошлое позволит "Фаина. Эшелон" Иосифа Райхельгауза, увидеть блики мимолетного счастья в настоящем - "Причал" Данила Чащина (по пьесе Геннадия Шпаликова). "Трагический балаган" на злобу дня представит Юрий Бутусов, чей спектакль "Сын" критики включили в топ-10 премьер 2020 года.

Церемония открытия пройдет на премьере "Свадьбы Фигаро", которую поставили в Воронежском театре оперы и балета на итальянском языке. За музыкальную часть отвечает главный дирижер МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов. Из этого театра также пригласили нескольких солистов. Режиссер Михаил Бычков - худрук Платоновфеста - увидел в популярнейшей опере-буфф не столько комедию, сколько любовную драму, актуальную во все времена. Действие разворачивается на фоне черно-белых хроник Первой мировой войны.

Часть программы посвящена творчеству Андрея Платонова. Публика увидит "Ювенильное море" МХТ имени А. Чехова, лиричную "Фро" Архангельского театра кукол и "Корову" из Новокузнецка, где хрестоматийный рассказ соединен с письмами автора к жене. Эти письма прозвучат и в перформансе, который местные артисты подготовили специально к фестивалю под руководством Полины Кардымон (Новосибирск). Сама Полина будет три дня по восемь часов копать котлован на дамбе у железнодорожного моста под чтение знаменитого романа. Присоединиться может любой.

В этом году фестиваль проходит в необычном режиме. События пришлось разбить на три этапа

С сольными концертами выступят пианисты Николай Луганский и Сергей Тарасов, Алексей Мельников (рояль) сыграет с американским виолончелистом Златомиром Фангом... На дне отработанного мелового карьера прозвучит "музыка мира". На нем впервые в России выступит сербский Ethno Jazz Orchestra, споет колоритная Марина Сатти из Афин.

В столице Черноземья представят творчество художников "Бубнового валета" - творческого объединения, с которого начиналась история русского авангарда. Также на фестиваль привезли снимки легенды советского фото Аркадия Шайхета из коллекции Мультимедиа Арт Музея. С 11 по 13 июня на Советской площади развернется большая ярмарка некоммерческой литературы. Воронежцев ждут встречи с писателями.