Валуев ответил немецким экологам на критику "Северного потока - 2"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Николай Валуев заявил, что климат не может пострадать от работы газопровода, сообщает "Газета.Ru". Таким образом депутат ответил на требование немецких экологов приостановить строительство "Северного потока - 2".

Он также отметил, что проект в принципе не мог быть изначально одобрен без необходимых экологических проверок.

Кроме того, некоторые страны, по его словам, "стараются увести некоторые геополитические необходимости под экологическую повестку".