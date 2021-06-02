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02.06.2021 15:21
Рубрика: Власть

Валуев ответил немецким экологам на критику "Северного потока - 2"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Николай Валуев заявил, что климат не может пострадать от работы газопровода, сообщает "Газета.Ru". Таким образом депутат ответил на требование немецких экологов приостановить строительство "Северного потока - 2".

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Он также отметил, что проект в принципе не мог быть изначально одобрен без необходимых экологических проверок.

Кроме того, некоторые страны, по его словам, "стараются увести некоторые геополитические необходимости под экологическую повестку".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия Законодательная власть Госдума Газопровод "Северный поток-2"

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