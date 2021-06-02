Видео: в США девочка отбилась от напавшей на ее собак медведицы

В США 17-летняя девочка отбилась от напавшей на ее собак медведицы. На кадрах с камеры наблюдения дома, видно, как по кирпичной стене идет мама-медведица в сопровождении двух медвежат. Четыре собаки начинают лаять и рычать, и бегут на медведей. Когда они становятся более агрессивными и детеныши убегают, взрослая медведица набрасывается на собак.

Внезапно Хейли Моринико подбегает к медведице, отталкивает ее от стены, подхватывает своего щенка, а другие собаки убегают. Лопес Ринкон, которая разместила видео в сети, в интервью BuzzFeed описала свою двоюродную сестру, которая живет в Брэдбери, штат Калифорния, как застенчивого и милого человека, которая "обычно не причинит вреда мухе". "Она очень любит этих собак!" - добавила девушка.

В последующем видео, которое Лопес Ринкон разместила в соцсети, Моринико объяснила, что она живет в горах, и появление медведей возле домов людей "является обычной вещью", особенно летом. По словам девушки, единственными травмами, которые она получила, стали царапина на ноге и вывихнутый палец.