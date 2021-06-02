Виктория Лопырева получила предложение сниматься в кино

На ПМЭФ 2021 состоялась панельная дискуссия "Кинокластеры и кинопроизводство - точка роста. Тактика и стратегические изменения". Модераторами выступили Виктория Лопырева (Посол ФИФА, Посол российского павильона ЭКСПО - 2022) и автор этих строк, представляющая "Российскую газету". Виктория была выбрана на роль модератора еще и потому, что во-первых, она - уроженка юга и пример того, как отдельные яркие личности могут продвинуть регион. Супруг Виктории Игорь Булатов - председатель правительства Республики Коми. Он присутствовал в зале на сессии и настолько проникся рассматриваемыми вопросами, что пообещал: администрация республики обратит пристальное внимание на развитие кинематографа а регионе. И, наконец, Виктория получила предложение сниматься в кино в одном из проектов. В Краснодарском крае снимается сериал "Многодетки" - о многодетных семьях в нашей стране.

На дискуссионной панели прозвучало немало заявлений, важных для развития нашего кинематографа. 15 спикеров выступали более полутора часов. Первым выступил Владимир Ильичев, заместитель Министра экономического развития РФ. Он подчеркнул важность программы "Рибейт" (рибейты - возврат средств съемочным киногруппам после экспедиций в регионы) и программы адаптации контента ко внешним рынкам, и представил презентацию с новейшими данными по обеим. Так, например, 300 миллионов рублей выделено на кинопродукцию из Федерального бюджета в виде субсидий в 2020-м году, 160 миллионов рублей выделено на продвижение кинофильмов за этот же период. 13 фильмов получили экспортную поддержку. 612,5 миллиона рублей должна составить экспортная выручка. Говоря о достижениях, Владимир Ильичев сослался, в частности, и на публикацию в "РГ" о том, что анимационный фильм о Ганзель и Гретель вышел и попал в топы мирового стримингового гиганта Netflix.

Директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко сообщила о том, что ведомство соберёт отклики у кинопроизводителей по поводу работы с региональными кинокомиссиями.

"Мы актуализировали информацию по кинокомиссиям в регионах. По официальным данным, на сегодняшний день в субъектах Российской Федерации действует 26 кинокомиссий. 13 находятся в процессе создания. Мы соберем информацию от кинопроизводителей по поводу того, какие регионы действительно работают. Поможем и всячески посодействуем консультациями и теми возможностями, которые есть у Минкультуры для того, чтобы эта деятельность продолжалась", - сказала Светлана Максимченко.

Она также подчеркнула, что одним из главных направлений концепции развития отечественной кинематографии до 2030 года является усиление регионального кинопроизводства. По словам Светланы Максимченко, документ в течение месяца рассмотрят на заседании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии:

"После того, как у нас будет утверждена концепция, блок про развитие региональной кинематографии мы разошлём и ознакомим с ним все субъекты Российской Федерации. Также мы порекомендуем региональным руководителям субсидировать перевозки съемочных групп на дальние расстояния. Это предложение представляется объективным, потому как есть субъекты, в которые лететь дороже, чем снимать там".

В свою очередь генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова отметила, что диверсификация кинопроизводства дает толчок развитию национального кинематографа на мировых площадках:

"У нас растет тренд по компаниям, которые присутствуют в регионах. В прошлом году на международном рынке контента Key Buyers Event: Digital Edition их было 3, в этом - уже 8 (рынок пройдет с 8 по 12 июня в виртуальном формате - прим. ред.). Также мы наблюдаем, что региональные компании приходят к нам и с анимационными проектами. Есть и успехи региональных проектов на международной арене. Яркий пример - это фильм "Белой дороги!" калмыцкого кинорежиссера Эллы Манжеевой, который сейчас попал в Канны", - сказала она.

В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Руппель, Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, председатель правления ПАО "МТС" Вячеслав Николаев, заместитель генерального директора, директор дирекции программ и маркетинга "Пятый канал" Марина Белова. Видеообращение к участникам панельной сессии записал президент Ассоциации кино и Телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов. Он не смог присутствовать на Форуме, но его слова озвучила исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова, которая приехала в Санкт-Петербург. Точку зрения продюсеров и кинопроизводителей представили на панельной дискуссии Инесса Юрченко - генеральный продюсер и совладелец кинокомпании "Триикс Медиа", Юлия Иванова - генеральный директор кинокомпании "Марс Медиа Энтертейнмент", Ирина Мастусова - исполнительный директор Ассоциации анимационного кино, Родион Павлючик - президент группы компаний "Приор", Виктор Будилов - генеральный продюсер группы компаний "Гамма". В заключение выступили представители Краснодарской Ассоциации "Кинокрай", руководители кинокомпании Medvedfilm Production - сестры Юлианна и Наталья Медведевы. Они подчеркнули, насколько важен для развития киноидустрии разговор, который состоялся на ПМЭФ. Кстати, в семье Медведевых только своих детей - 11 человек, а еще - 15 приемных. И вся семья занимается кинопроизводством. Стоит ли говорить, что сериал "Многодетки" снимают именно они, поскольку прекрасно знают материал. Кого именно сыграет в нем Виктория Лопырева - объявят дополнительно.