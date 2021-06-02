Выплату по 10 тысяч рублей на ребенка должны получить и семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет, заявил президент на совещании с членами правительства. Владимир Путин также назвал организацию детского летнего отдыха важнейшей задачей для страны, указав всем ведомствам иметь это в виду.

Главной темой стала реализация положений Послания Федеральному Собранию в социальной сфере. "Работа по Посланию в целом на марше, и, надеюсь, те цели, которые были поставлены в Послании, будут достигнуты", - оценил президент. С основным докладом выступила вице-премьер Татьяна Голикова. "Поручения незамедлительно были приняты к исполнению", - сообщила она. Условно выделено пять блоков. Первый - новые меры соцподдержки. Это в том числе ежемесячные выплаты нуждающимся беременным. В среднем они составят 6351 рубль. В этом году их получат чуть более 228 тысяч женщин, а в 2022-м и последующих годах это число практически удвоится. Рождаемость вырастет, считает вице-премьер: минимум 100 тысяч женщин примут решение сохранить беременность.

Еще одна мера - выплаты с июля на детей от 8 лет до 17 лет в семьях с единственным родителем, или если родитель не получает алименты, или их недостаточно для того, чтобы семья не считалась нуждающейся. Голикова попросила распространить ее и на тех детей, у кого оба родителя умерли, а воспитывают опекуны или родственники. В среднем сумма - 6310 рублей. "Это первая социальная выплата в России, которая направлена на поддержку одиноких родителей", - уточнила Голикова.

Второй блок - инфраструктурные изменения в сфере образования и культуры. Третий - сохранение здоровья. "К сожалению, пандемия прервала десятилетний тренд ежегодного снижения смертности населения, и нам необходимо принять дополнительные меры", - сказала Голикова. Четвертый блок- создание технологий производства вакцин и пятый - работа с молодежью.

"Действительно, работа идет, носит масштабный характер, и, надеюсь, люди это почувствуют", - прокомментировал доклад президент. "Надо будет скорректировать некоторые вещи в соответствии с вашими предложениями", - согласился он. А потом внес свои замечания. Нужно, чтобы выплату по 10 тысяч рублей на ребенка получили семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет, а не только, как в проекте указа, если им 6 лет исполнилось до марта этого года. Голикова заверила, что это уже исправили.

Организация детского отдыха - важнейшая задача для власти в летний период

Путин также призвал "хотя бы начать в этом году что-то делать" с сельскими домами культуры, а не только заниматься библиотеками. Вице-премьер пояснила: "Мы исходим из готовности, чтобы регионам не пришлось возвращать деньги в федеральный бюджет". Все все равно не будут готовы, как школы не все оказались готовы к обеспечению бесплатным детским питанием, сравнил Путин и указал уточнить программу.

Президент остановился на теме приобретения мобильных медицинских комплексов. На 2019-2020 годы была предусмотрена закупка не менее 1300, а по факту купили 1003, привел он цифры. "1300 минус 1003, получается 297. Где они? А на 2021 год я вообще пока ничего не вижу. Может, где-то есть, а у меня нет, я хотел бы это видеть", - сказал он. Путин заметил, что минпромторг предлагает закупать только мобильные пункты вакцинации. "Вакцинация - чрезвычайно важная вещь, мы много раз говорили, и я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс... И сам вакцинировался, и всех граждан призываю это делать", - заявил он. Но не менее важны и медицинские мобильные комплексы. "Мы не дообсуждали эту тему до конца в первую очередь из-за возможностей промышленности", - объяснила Голикова, добавив, что нужно не только произвести, но и наполнить их российским оборудованием.

Путин призвал не забывать пословицу: "Скупой платит дважды". "Сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы... Лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды, трижды возвращаться к одной и той же теме и нервировать Антона Германовича (министр финансов Силуанов. - Прим. "РГ") и все министерство финансов", - считает он. "Понятно, что нужно оценить возможности промышленности... но лучше мобилизоваться сейчас так, как это получалось в 2020 году по некоторым направлениям в связи с необходимостью борьбы с пандемией. Лучше сделать это сейчас комплексно, основательно и надолго", - указал президент.

О возврате денег за путевки за первую смену и компенсациях за путевки, приобретенные до старта программы детского туристического кешбэка, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Прием заявок начинается с 15 июня на портале госуслуг и продлится до 20 октября, выплаты будут идти через карту "Мир" после подтверждения факта услуги. Размер компенсации - 50 процентов стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, как и в основной программе. Дополнительный объем финансирования- 4,5 млрд рублей.

"Думаю, что для людей это важно, - кивнул Путин. - Мы сказали, что кешбэк будет, но не оговорились же, что только для тех, кто уже приобрел путевки". "Поэтому то, что сейчас правительство сделало, - это абсолютно очевидно правильный шаг, и надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно", - рассчитывает он. По основной программе возврат уже составил около 670 млн рублей - так что все работает, подытожил Чернышенко. Вице-премьер также рассказал о поездке на Камчатку, в особо охраняемые природные территории, включая Долину гейзеров. Руководство заповедника оптимально маршрутизирует турпотоки, и в ближайший год это обеспечит прирост на 20 процентов, сообщил он. Туры будут доступными в том числе и для местных жителей. "Доведите все до конца", - указал Путин. "Копеечку" надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работайте и все", - заметил он.

Об организации детского отдыха рассказал и министр просвещения Сергей Кравцов. Путин обратился ко всем правительственным чиновникам: "Прошу всех по своим линиям деятельности иметь в виду, что это важнейшая задача для страны в целом, для всех уровней власти, управления. Имею в виду и транспорт, и энергетику, и МЧС, и Росгвардию, и МВД, другие ведомства. Чтобы все чувствовали меру своей ответственности при организации этой работы". И, конечно, это касается региональных и местных властей. "Обратите внимание на это важнейшее для всех нас направление работы на летний период", - указал он.